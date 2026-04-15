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悍將先發投手續航力差 救星月底到

2026/04/15 05:30

陳品宏（右）生涯初先發3局即退場，用球數達78球。 （記者陳逸寬攝）陳品宏（右）生涯初先發3局即退場，用球數達78球。 （記者陳逸寬攝）

場均投不滿5局

防禦率破5

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將自開季以來截至上週，團隊先發投手防禦率5.58、被打擊率0.311、投40.1局，各是唯一破5、唯一破3成、唯一不到50局的球隊，平均每場只投4.1局更是唯一投不滿5局的球隊，投手教練許銘傑表示，先發投手的表現確實應該檢討，還好球季才剛開始，提早發現問題是好事，相信隨著陳仕朋、黃保羅陸續歸建，這些現象都會逐漸改善。

許銘傑指出，先發投手開季以來雖很積極攻擊好球帶，卻經常在球數領先時被打安打，教練團不斷提醒投手，當球數領先時，不要害怕投引誘球，要壓迫打者出棒，不是讓打者從容攻擊，「我們先發的保送不算多，也還沒有出現暴投，代表控球其實不錯，卻忽略打者不是吃素的，讓打者等著攻擊好打的球。」

許銘傑表示，投手球數愈領先，愈要懂得利用控球，要用最少的球數，拿到最多的出局，想法愈單純愈好，對決不代表只能投好球，打者也可能會追打壞球，「就算3壞球，也不代表會保送，1球可以解決，不需要花3球拚三振，有時要看分數，如果領先很多，你就直接對決，不要一直丟邊邊角角，把好球帶愈投愈小，讓優勢平白倒向打者。」

許銘傑認為，球隊今年採用2投1野的洋將配置，先發輪值必須使用3名本土投手，狀況本來就可能比較多，陳仕朋、黃保羅不排除在4月底讓其中1人升上一軍，現有問題應該有機會改善，但也想告訴其他本土投手：「在他們回來以前，位子都空在哪裡，就看你能不能把握機會。」昨役先發陳品宏也只投3局掉2分後退場。

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