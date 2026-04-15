林安可先發7棒 繼續解鎖左投

林安可（資料照）

旅日首度單場雙安

〔記者倪婉君／綜合報導〕前役轟出旅日首轟後，28歲的西武獅台灣左打林安可昨扛先發7棒指定打擊，並在4局上從經典賽日本隊國手曾谷龍平手中敲出安打，單場貢獻雙安，但終場西武以1：5不敵歐力士；歐力士和西武系列賽結束後，17日將作客福岡巨蛋迎戰軟銀鷹、面對25歲台灣右投徐若熙。

林安可在12日對羅德10局下轟出再見全壘打後，昨歐力士雖由左投先發，他仍獲先發機會。儘管樣本數不多，林安可昨役之前對右投累計36打數敲出8支安打、3分打點，對左投則累計9打數2安打，包括對羅德左投隆恩的全壘打，昨役2局上先遭曾谷龍平三振、4局上鎖定第1球滑球敲安，6局上再從右投橫山楓手中敲出二壘安打，是旅日首次單場敲出複數支安打，8局上遭右投椋木蓮三振。

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徐若熙預計17日登板

軟銀鷹昨起主場6連戰，《Sponichi Annex》報導徐若熙在捕手站立接球的情況下，進牛棚練投直球、曲球、滑球和變速球等所有球種，並表示：「我想確認投手丘的傾斜狀況。」徐若熙開季連繳兩場優質先發，包括1日對樂天金鷲初登板6局無失分奪勝、8日對西武獅7局失1分吞敗，對戰林安可3打席被敲1安，教練團決定拉長他的休息天數至8天，再於17日登板。

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