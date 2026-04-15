自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林安可先發7棒 繼續解鎖左投

2026/04/15 05:30

林安可（資料照）林安可（資料照）

旅日首度單場雙安

〔記者倪婉君／綜合報導〕前役轟出旅日首轟後，28歲的西武獅台灣左打林安可昨扛先發7棒指定打擊，並在4局上從經典賽日本隊國手曾谷龍平手中敲出安打，單場貢獻雙安，但終場西武以1：5不敵歐力士；歐力士和西武系列賽結束後，17日將作客福岡巨蛋迎戰軟銀鷹、面對25歲台灣右投徐若熙。

林安可在12日對羅德10局下轟出再見全壘打後，昨歐力士雖由左投先發，他仍獲先發機會。儘管樣本數不多，林安可昨役之前對右投累計36打數敲出8支安打、3分打點，對左投則累計9打數2安打，包括對羅德左投隆恩的全壘打，昨役2局上先遭曾谷龍平三振、4局上鎖定第1球滑球敲安，6局上再從右投橫山楓手中敲出二壘安打，是旅日首次單場敲出複數支安打，8局上遭右投椋木蓮三振。

徐若熙預計17日登板

軟銀鷹昨起主場6連戰，《Sponichi Annex》報導徐若熙在捕手站立接球的情況下，進牛棚練投直球、曲球、滑球和變速球等所有球種，並表示：「我想確認投手丘的傾斜狀況。」徐若熙開季連繳兩場優質先發，包括1日對樂天金鷲初登板6局無失分奪勝、8日對西武獅7局失1分吞敗，對戰林安可3打席被敲1安，教練團決定拉長他的休息天數至8天，再於17日登板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中