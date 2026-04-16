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王維中領銜 台鋼兄弟放倒兄弟

2026/04/16 05:30

王維中領銜 台鋼兄弟放倒兄弟王維中暌違1年多奪先發勝投，也是轉戰雄鷹後首勝。
（記者廖耀東攝）

先發6.2局無失分

王維中（左三）先發6.2局，王躍霖（右三）接力登板，用1球就幫弟弟守成。（記者廖耀東攝）王維中（左三）先發6.2局，王躍霖（右三）接力登板，用1球就幫弟弟守成。（記者廖耀東攝）

披鷹袍首勝

王維中領銜 台鋼兄弟放倒兄弟兄弟羅戈只休4天就上場，投出6局優質先發仍吞敗。
（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹王維中昨天先發6.2局無失分，胞兄王躍霖接手中繼成功，「台鋼兄弟」聯手壓制中信兄弟，以4：0寫下本季最長4連勝，戰績繼續排第1，兄弟開季12戰吞10敗追平隊史最速紀錄。

胞兄王躍霖接力

後援1球守成

33歲左投王維中去年被味全龍戰力外，季後以月薪60萬元轉戰台鋼，披上台鋼戰袍第2戰就繳出生涯第一次至少6局無四死、無失分的超好投，在4至7局期間一度連續解決10位打者，即便7局途中留下跑者退場，35歲胞兄王躍霖僅用1球守成，為王維中進帳睽違1年的先發勝投，也是台鋼首勝。

2023年，王家兄弟在味全龍唯一年同隊，曾一起同場中繼出賽，但王維中先發、王躍霖中繼護航，這是兩人中職生涯頭一遭，且是在台鋼完成，「兄弟同心、其利斷金」，讓這一勝更添意義。

為了擺脫低迷戰績，中信讓王牌羅戈休息4天上陣，台鋼在3局上2出局突破他，林家鋐內野安打帶起攻勢，陳文杰的適時安打二壘安打先馳得點，曾子祐四壞堆壘，並靠暴投攻佔二、三壘，吳念庭擊出2分打點的適時安打，率隊猛攻3分大局，奠定勝基。

即便羅戈繳出6局8K失3分的優質先發，無奈隊友援護0分，苦吞本季第3敗。中信洋投開季8場先發無勝投，連同羅戈4場、黎克2場、勝騎士2場，已追平1990年隊史洋投先發勝最晚開張紀錄。

生涯99轟的台鋼強打「大王」王柏融全場3支0，百轟要留到明起的澄清湖主場3連戰，魔鷹4支3猛打賞，但中斷連續10場打點的聯盟紀錄。中信洲際主場連敗後，明要作客天母，上演龍象大戰3連戰，如果中信不幸輸球，將以13戰打破1998年14戰的隊史最速11敗紀錄。

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