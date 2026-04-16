布雷克迎來首勝 開季連3場好捕

獅隊林泓弦秀出美技守備化解失分危機。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕上週末在主場遭味全龍橫掃的統一獅，本週客場5連戰首場由洋投布雷克掛帥先發，他以7局失1分的優質先發，率隊以5：1擊敗樂天桃猿，終止3連敗。

布雷克投出7局失1分優質先發，率獅隊終止3連敗。 （記者林正堃攝）

獅隊4局上率先突破樂天先發洋投魔爾曼，首棒林子豪擊出二壘打，潘傑楷1出局後適時安打、林培緯長打，獅隊單局3分奠定勝基。

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布雷克賽後和捕手張翔相擁。（記者林正堃攝）

布雷克春訓時一度投入經典賽加拿大隊，歸隊後狀況絕佳，開季3戰就有2場優質先發，昨7局用97球，僅被擊出5安打、3次三振，僅失1分，獲選單場MVP。

昨搭捕換張翔

7局優質先發

布雷克坦言，開季狀況確實不錯，雖不確定是否和打經典賽有關，但原本就是自己強項的直球控球，確實比往年更好。布雷克昨製造多次滾地球出局，他說：「也許不算策略，但確實是我的投球風格。少球數就能拿到出局數令人開心，不一定追求三振。而且隊友的守備也幫助我很多。」

搭檔多年的林岱安轉隊後，布雷克前次改搭配陳重羽、昨天換成張翔都有好表現，張翔昨攻擊端還有單場雙安。

獅隊總教練林岳平說，目前還不會固定安排投捕搭檔，張翔的首要課題是要能連續出賽，目前盡可能安排他先發1場、休息1場。

獅隊二壘手林泓弦短打、帶有打點安打，守備也有美技，餅總讚許：「近況和能力都越來越穩健。」

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