自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

布雷克迎來首勝 開季連3場好捕

2026/04/16 05:30

獅隊林泓弦秀出美技守備化解失分危機。（記者林正堃攝）獅隊林泓弦秀出美技守備化解失分危機。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕上週末在主場遭味全龍橫掃的統一獅，本週客場5連戰首場由洋投布雷克掛帥先發，他以7局失1分的優質先發，率隊以5：1擊敗樂天桃猿，終止3連敗。

布雷克投出7局失1分優質先發，率獅隊終止3連敗。 （記者林正堃攝）布雷克投出7局失1分優質先發，率獅隊終止3連敗。 （記者林正堃攝）

獅隊4局上率先突破樂天先發洋投魔爾曼，首棒林子豪擊出二壘打，潘傑楷1出局後適時安打、林培緯長打，獅隊單局3分奠定勝基。

布雷克賽後和捕手張翔相擁。（記者林正堃攝）布雷克賽後和捕手張翔相擁。（記者林正堃攝）

布雷克春訓時一度投入經典賽加拿大隊，歸隊後狀況絕佳，開季3戰就有2場優質先發，昨7局用97球，僅被擊出5安打、3次三振，僅失1分，獲選單場MVP。

昨搭捕換張翔

7局優質先發

布雷克坦言，開季狀況確實不錯，雖不確定是否和打經典賽有關，但原本就是自己強項的直球控球，確實比往年更好。布雷克昨製造多次滾地球出局，他說：「也許不算策略，但確實是我的投球風格。少球數就能拿到出局數令人開心，不一定追求三振。而且隊友的守備也幫助我很多。」

搭檔多年的林岱安轉隊後，布雷克前次改搭配陳重羽、昨天換成張翔都有好表現，張翔昨攻擊端還有單場雙安。

獅隊總教練林岳平說，目前還不會固定安排投捕搭檔，張翔的首要課題是要能連續出賽，目前盡可能安排他先發1場、休息1場。

獅隊二壘手林泓弦短打、帶有打點安打，守備也有美技，餅總讚許：「近況和能力都越來越穩健。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中