自由日日Shoot》籃協訂5月改選 擬遠赴彰化惹議

籃協現任理事長謝典霖兩屆任期即將屆滿，任期間風波不斷。

（資料照）

不在會址地台北遭質疑

籃協︰目前尚未定案

〔記者盧養宣／台北報導〕我國籃球協會將在5月進行理事長改選，是否能為台灣籃壇帶來新氣象備受各界關注，只是行事曆上會議地點卻暫定在曾經流會的彰化舉行，引發部分理事和會員質疑為何不在會址所在的台北舉行改選，且會員大會也未決定開會時間，對此籃協回應，目前尚未定案，會再於理事會進行討論。

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籃協現任理事長謝典霖在2018年當選籃協理事長，連續兩屆任期即將屆滿，他任期內風波不斷，去年會員大會因928名會員出席人數都未達法定一半要求，因此3度流會，根據籃協官網，4月暫定舉辦115年度會員大會，只是目前已是4月中旬還未敲定日期，對此籃協回應，4月會員大會表列是暫定。

謝典霖2屆任期將滿 今年會員大會仍難產

依規定籃協在理事長改選前須先召開理事會議審定會員資格，函報運動部備查後進入選舉程序，根據籃協最新版行事曆，第14屆理事長、理事、監事改選預計在5月31日登場，地點表定在現任理事長謝典霖的大本營彰化舉辦，籃協監督聯盟也提出改選地點合理性質疑，且截至目前，會員仍未接獲任何開會通知，程序延宕明確，資訊揭露不足，已對會員參與權益產生疑慮。

籃督盟指出，協會會址設於台北市，行政資源與人力均集中於此，理應兼顧運作效率與多數會員參與便利，然而前次改選仍設於彰化，迫使協會同仁與當時主管機關代表須提前南下，不僅徒增時間與金錢成本，也實質提高參與門檻，其合理性有待檢視。籃協回應表示，目前尚未定案，4月18日預計召開理事會，決定第14屆的第1次會員大會以及理監事改選的舉辦地點。

運動部︰尚未收到改選相關規劃

對於籃協改選預計在彰化登場，運動部則回應，尚未收到協會改選的相關規劃。

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