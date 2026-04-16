世界盃資格賽》我男籃客場改至瀋陽？ 李洋︰中國不要怕我們

近期盛傳台灣男籃恐改至瀋陽出戰中國，運動部長李洋則希望雙方能在對等的條件下比賽。（資料照，取自FIBA官網）

盼對等條件下比賽

〔記者盧養宣／台北報導〕2027年世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段將在7月登場，台灣與中國之戰盛傳將在中國瀋陽舉行。籃協昨表示，傳聞並非事實，運動部長李洋也表達關注，希望雙方能在對等的條件下比賽。

台灣本屆資格賽和日本、南韓及中國同組，台灣上階段對中國之戰，國際籃總(FIBA)以地緣政治背景為由，逕自將台灣主場迎戰中國移至菲律賓馬尼拉進行，第三階段台灣對中國應該也要比照辦理，近期卻盛傳中國籃協已向FIBA提出申請，希望能改在瀋陽進行。

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籃協昨否認此傳聞，表示比賽地點尚未定案，現在仍朝在第三地舉行的方向規劃，官網雖仍顯示比賽地點在中國，是因為預定第三地國家南韓尚未提出具體比賽城市及場館，近期提出後，FIBA將以正式書面通知。

籃協否認 仍朝第三地規劃

籃協強調，會繼續與FIBA保持密切溝通，避免台灣權益受影響。

李洋昨出席亞沙運授旗典禮時表示，運動部第一時間就掌握消息，也請籃協發函給FIBA積極爭取權益，他也提到，自己是運動員出身，「希望中國不要害怕我們，我們在一個對等的條件上好好地拚戰一場，把競技留給競技。」

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