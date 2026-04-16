NBA附加賽》阿夫迪賈三分打 拓荒者射日

拓荒者阿夫迪賈（左）昨在西部附加賽攻下41分，率隊擊敗太陽。（路透）

首輪將對上馬刺

〔記者林岳甫／綜合報導〕被視為年度最佳進步獎熱門人選的阿夫迪賈，昨在西部附加賽不僅攻下41分，更在關鍵時刻大手一揮要隊友讓開，直接單打完成「2＋1」上籃，率拓荒者以114：110逆轉太陽，首輪將對上「法國怪物」溫班亞瑪領軍的馬刺。

來自以色列的阿夫迪賈在2020年選秀會首輪第9順位被巫師相中，不過2024年被巫師送到拓荒者，也在新東家站穩腳步，本季例行賽場均24.2分、6.9籃板、6.7助攻，得分、助攻都創生涯新高。

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太陽第3、4節間打出一波24：4猛攻，一度領先11分，阿夫迪賈拒絕投降，關鍵時刻靠著206公分的身高優勢，對太陽後場造成極大威脅，末節最後5分鐘共拿10分，成為拓荒者翻轉戰局的頭號功臣。阿夫迪賈最後16.1秒完成「三分打」，談到這次進攻，他表示，「我看到有機會進攻，就決定自己打，完成我想帶隊晉級季後賽的夢想。」

拓荒者繼2021年後再度進軍季後賽，阿夫迪賈說：「能打季後賽是我職業生涯最棒的事，畢竟我過去沒打過，又歷經很多平淡無奇的賽季，如今終於能登上季後賽舞台。」

太陽還能爭老8

太陽一度見到贏球契機，無奈擋不住殺紅眼的阿夫迪賈，J.格林35分白忙一場。太陽週六將迎戰快艇、勇士之戰的勝方，爭奪西部第8種子。

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