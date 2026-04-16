自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA附加賽》阿夫迪賈三分打 拓荒者射日

2026/04/16 05:30

拓荒者阿夫迪賈（左）昨在西部附加賽攻下41分，率隊擊敗太陽。（路透）拓荒者阿夫迪賈（左）昨在西部附加賽攻下41分，率隊擊敗太陽。（路透）

首輪將對上馬刺

〔記者林岳甫／綜合報導〕被視為年度最佳進步獎熱門人選的阿夫迪賈，昨在西部附加賽不僅攻下41分，更在關鍵時刻大手一揮要隊友讓開，直接單打完成「2＋1」上籃，率拓荒者以114：110逆轉太陽，首輪將對上「法國怪物」溫班亞瑪領軍的馬刺。

來自以色列的阿夫迪賈在2020年選秀會首輪第9順位被巫師相中，不過2024年被巫師送到拓荒者，也在新東家站穩腳步，本季例行賽場均24.2分、6.9籃板、6.7助攻，得分、助攻都創生涯新高。

太陽第3、4節間打出一波24：4猛攻，一度領先11分，阿夫迪賈拒絕投降，關鍵時刻靠著206公分的身高優勢，對太陽後場造成極大威脅，末節最後5分鐘共拿10分，成為拓荒者翻轉戰局的頭號功臣。阿夫迪賈最後16.1秒完成「三分打」，談到這次進攻，他表示，「我看到有機會進攻，就決定自己打，完成我想帶隊晉級季後賽的夢想。」

拓荒者繼2021年後再度進軍季後賽，阿夫迪賈說：「能打季後賽是我職業生涯最棒的事，畢竟我過去沒打過，又歷經很多平淡無奇的賽季，如今終於能登上季後賽舞台。」

太陽還能爭老8

太陽一度見到贏球契機，無奈擋不住殺紅眼的阿夫迪賈，J.格林35分白忙一場。太陽週六將迎戰快艇、勇士之戰的勝方，爭奪西部第8種子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中