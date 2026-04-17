「不會是今天」 威能帝力阻大王百轟

3局上獅隊潘傑楷敲出本季首轟2分砲。（記者陳志曲攝）

王柏融生涯大紀錄

猿隊王牌威能帝傷癒歸隊，今將先發對戰雄鷹。

（記者陳志曲攝）

猿不想當苦主

王柏融有機會在主場達成生涯百轟里程碑。（資料照）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿今天南下作客澄清湖球場，強碰並列上半季龍頭的台鋼雄鷹，為防堵王柏融在3連戰完成生涯百轟，總教練曾豪駒今晚派上王牌投手威能帝，誓言全力阻止「大王」達陣，相隔20天登板的威能帝也說：「NOT THIS DAY（不會是這一天）！」

王柏融旅日前效力猿隊，生涯99轟有86轟在Lamgio時期，曾豪駒也曾是他的打擊教練，不過轉戰台鋼雄鷹後，他只有在2024年6月29日對猿隊敲過1轟，今起3連戰要對老東家力拚暌違2年對戰開轟，成為史上第28位生涯百轟打者。

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曾總觀察12場敲3轟的王柏融，直言他揮擊的自信心提升很多，揮棒也較完整，「這幾年他可能會比較猶豫，今年看他的擊球品質，有回到生涯前期的狀態。」

曾總直言，畢竟過去跟王柏融同隊過，如果看到他百轟還是會很開心，但也會全力防止，並在首戰就派威能帝先發，他在3月28日開幕戰5局無失分，因肩膀不適下二軍，休養20天後重返一軍拚本季首勝，他笑說，希望王柏融百轟是別天，不是他登板的日子。

獅投打爭鳴 賞猿3連敗

開季12戰10敗的中信兄弟，昨下放2024年台灣大賽MVP曾頌恩，今天作客天母球場上演「龍象大戰」，若輸球將打破1998年14戰的隊史最快11敗紀錄，勝騎士也要尋求中信洋投本季首場先發勝。

統一獅洋投喬登昨先發7局失2分，搭配潘傑楷2分砲在內的全場12安援護，終場以7：3賞給樂天桃猿3連敗，喬登奪下本季第2勝，2連勝的獅隊今天北上挑戰富邦悍將，週日將派出19歲的張宥謙本季初登板。

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