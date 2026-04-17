王之第99轟幕後 處女座的同位思考

林仲秋是中職4屆全壘打王。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕「台鋼大王」王柏融只差1轟就能達成中職生涯百轟里程碑，過去兩年他累計792打數只擠出10轟，今年開季43打數已敲3轟暫居聯盟第2，重拾昔日強打身手，前中職全壘打王、台鋼客座打擊教練林仲秋的指導功不可沒。

32歲才打中職、締造162轟紀錄的林仲秋指出，王柏融返台打球領高薪，顧及安打和打擊率，導致揮棒軌跡太短，沒有把球「送」出去的動作，他是中長距離打者，不應該只有這樣子，春訓就告訴他野心大一點，練習時把球打遠，擊球點好自然會飛出大牆。

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「我們都是處女座的。」林仲秋說，王柏融陷入的困境，自己都經歷過，彼此個性很像，非常清楚他在想什麼，現在唯一缺點不要給自己太高要求，當作是一般選手，不要想說「我是王柏融」，才有前進的可能性。

林仲秋懂王柏融

耳提面命紓壓

67歲的林仲秋今年春訓受邀客座，開季登錄在台鋼教練團名單，家住台中的他，只要台鋼在洲際有比賽都會到場。4月6日王柏融單場雙響砲後沉寂一段時間，林仲秋告訴他，「打不好沒關係，常常想我就好。」王柏融大笑，壓力瞬間釋放，14日他在洲際開轟，林仲秋開心直呼，「這是柏融給我的大禮。」

王柏融上役3支0，打擊率降至2成56，林仲秋認為，王柏融近況好，投手會注意，最近對他投大量縱向變化球，其實不要想著壓力，一場一場打，選球一定要忍住，球數領先才有好球打。

百轟里程碑近在咫尺，林仲秋建議王柏融，「不要去想百轟，順順地打就好，他現在揮擊有比較順了，當年我百轟等好久，結果郭源治被我打，好投手不會閃打者。」

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