自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

王之第99轟幕後 處女座的同位思考

2026/04/17 05:30

林仲秋是中職4屆全壘打王。（資料照）林仲秋是中職4屆全壘打王。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕「台鋼大王」王柏融只差1轟就能達成中職生涯百轟里程碑，過去兩年他累計792打數只擠出10轟，今年開季43打數已敲3轟暫居聯盟第2，重拾昔日強打身手，前中職全壘打王、台鋼客座打擊教練林仲秋的指導功不可沒。

32歲才打中職、締造162轟紀錄的林仲秋指出，王柏融返台打球領高薪，顧及安打和打擊率，導致揮棒軌跡太短，沒有把球「送」出去的動作，他是中長距離打者，不應該只有這樣子，春訓就告訴他野心大一點，練習時把球打遠，擊球點好自然會飛出大牆。

「我們都是處女座的。」林仲秋說，王柏融陷入的困境，自己都經歷過，彼此個性很像，非常清楚他在想什麼，現在唯一缺點不要給自己太高要求，當作是一般選手，不要想說「我是王柏融」，才有前進的可能性。

林仲秋懂王柏融

耳提面命紓壓

67歲的林仲秋今年春訓受邀客座，開季登錄在台鋼教練團名單，家住台中的他，只要台鋼在洲際有比賽都會到場。4月6日王柏融單場雙響砲後沉寂一段時間，林仲秋告訴他，「打不好沒關係，常常想我就好。」王柏融大笑，壓力瞬間釋放，14日他在洲際開轟，林仲秋開心直呼，「這是柏融給我的大禮。」

王柏融上役3支0，打擊率降至2成56，林仲秋認為，王柏融近況好，投手會注意，最近對他投大量縱向變化球，其實不要想著壓力，一場一場打，選球一定要忍住，球數領先才有好球打。

百轟里程碑近在咫尺，林仲秋建議王柏融，「不要去想百轟，順順地打就好，他現在揮擊有比較順了，當年我百轟等好久，結果郭源治被我打，好投手不會閃打者。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中