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BCL資格賽》猿再戰南華判若兩隊 提前抵6強

2026/04/17 05:30

領航猿一哥盧峻翔拿下本土最高15分。（記者塗建榮攝）領航猿一哥盧峻翔拿下本土最高15分。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿昨在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）小組賽，靠著阿提諾攻下19分，盧峻翔挹注15分，以99：80輕取香港南華，取得3連勝，提前收下6強門票。

阿提諾雙十

盧峻翔本土最高分

領航猿昨一開賽就祭出9：0攻勢，一路領先到比賽結束，團隊命中率53.3%，禁區得分是62：34的優勢，只是罰球命中率僅55%，成為美中不足之處。阿提諾13投9中攻下19分、14籃板，米爾納與伯朗各拿16分，盧峻翔收下本土最高15分，另有4助攻、3抄截。

領航猿上季在BCL東亞區資格賽拿下亞軍，晉級正賽後止步8強，本屆與新北國王、香港南華和烏蘭巴托野馬同組，連兩季從小組賽突圍，接下來要力拚連兩季闖進會內賽。

領航猿總教練卡米諾斯指出，團隊一開賽就展現高度專注力，是能搶得先機的關鍵，「但對手是相當有韌性的球隊，很高興我們在關鍵時刻提升防守強度，守下勝利。」

不同於前一戰在客場對決南華上半場陷入苦戰，最後才以3分差艱辛逆轉，卡總認為，昨晚除對香港陣容更熟悉外，加上在主場作戰，省下不少交通時間，都是表現較前役更出色的原因。

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