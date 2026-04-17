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NBA附加賽》勇士下半場迎神 終結快艇

2026/04/17 05:30

柯瑞（下）率勇士淘汰快艇，明將與太陽爭奪西部第8種子。（美聯社）柯瑞（下）率勇士淘汰快艇，明將與太陽爭奪西部第8種子。（美聯社）

柯瑞全場飆35分

〔記者吳孟儒／綜合報導〕柯瑞昨在附加賽關鍵時刻再次接管比賽，最後50.4秒投進高難度超前三分彈，全場狂飆35分，帶領西部排名第10的勇士從第4節最多落後13分的險境脫困，最終以126：121逆轉快艇，保留季後賽希望，明天將和太陽爭奪西部第8種子，輸球的快艇則結束本季征途。

柯瑞投進7顆三分球，有5記來自下半場，是勇士續命的功臣，總教練柯爾也讚嘆，「看了他上、下半場的數據，你會好奇這一切是如何發生，但這就是他的魔力，即使打得很艱難，他就是能突然之間進入比賽狀態。」

哈佛德在第4節三分球4投俱中，D.格林決勝時刻守住快艇球星雷納德，都是勇士最後一節打出43：32反撲攻勢的要角，柯爾認為，考慮到陣容年紀偏大，加上球員傷勢狀況不斷，能一路走到現在並不容易，因此這一勝別具意義，接下來對太陽也會盡全力拚，打出屬於勇士風格的戰役。

七六人奪第7種子

東部戰況，七六人當家中鋒恩比德因闌尾炎動刀缺陣，馬克西攻下31分，加上讀秒階段的關鍵封阻，率隊在附加賽以109：97擊敗魔術，搶下第7種子，首輪將對上第2種子塞爾提克，輸球的魔術明天將與黃蜂爭奪最後一張季後賽門票。

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