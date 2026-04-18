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徐若熙1.2局被KO 「對球隊很抱歉」

2026/04/18 05:30

徐若熙開賽第1球就被歐力士宗佑磨扛出全壘打牆。（西日本新聞提供）徐若熙開賽第1球就被歐力士宗佑磨扛出全壘打牆。（西日本新聞提供）

第1球就被扛出牆

徐若熙1.2局被KO 「對球隊很抱歉」徐若熙昨表現失常，先發1.2局挨雙響砲，苦吞旅日最慘先發紀錄。
（西日本新聞提供）

挨雙轟失7分

2局上歐力士太田椋從徐若熙手中敲出3分砲。（西日本新聞提供）2局上歐力士太田椋從徐若熙手中敲出3分砲。（西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕從第1球就挨轟，到第60球投出保送，徐若熙昨在主場福岡巨蛋接受震撼教育，對歐力士僅先發1.2局就被敲6支安打失7分，包括兩發全壘打，還送出5次四死球，退場後透過球團簡短表示：「對球隊很抱歉！」終場軟銀4：13大敗，他黯然收下本季第2敗。

徐若熙去年季後行使中職旅外自由球員權利，和軟銀簽下3年最高總額1500萬美元鉅約，在4月1日日職初登板就收下6局無失分勝投，8日第2次先發雖吞敗但繳出7局失1分內容，昨則寫下旅日最慘先發紀錄。若以單場責失分來看，更刷新職業生涯最高，過去紀錄是2021年10月6日對統一獅1.2局失6分。

控球出問題

單場5次四死球

值得一提的是，徐若熙開季連兩場優質先發的搭配捕手都是海野隆司，他在奪首勝後還說出：「因為海野選手的配球相當出色，讓我投起來非常順手。」昨首次和谷川原健太搭檔，兩人曾因長相相似引發討論。

徐若熙投出的第1顆150公里速球，就被歐力士開路先鋒宗佑磨轟成中右外野全壘打，單局出現2次四壞保送後，再被5棒太田椋擊出帶1分打點安打。到了2局上，徐若熙開局又被8棒若月健矢擊出右外野二壘安打，且控球未見改善，除了對9棒紅林弘太郎投出保送，還對2棒渡部遼人投出觸身球，讓對方相繼靠滾地球和安打再添2分後，遭太田3分砲重擊，再對洋砲西摩投出單場第5次四死球後退場。

對於徐若熙表現失常，軟銀監督小久保裕紀賽後表示，「這種情況難免會有，下一場再討回來就好。」

此外，西武昨遠征北海道迎戰火腿鬥士，林安可擔任先發第4棒指定打擊，4打席未敲安還吞下1次三振，終場西武5：3贏球。

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