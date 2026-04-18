女足陳情換帥 4選訓委員投票破局

查克摩爾去年9月接任台灣女足教頭。（資料照，取自AFC官網）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女足18位球員日前發表陳情書，砲轟以泰國籍總教練查克摩爾為首的教練團，在亞洲盃「全面失能」，引發軒然大波，足球協會近日完成調查報告，並認定要撤換總教練、重組教練團，但昨足協選訓委員會採線上會議，竟因人數不足無法投票，只能擇期再議，堪稱歹戲拖棚，台灣隊短期內仍群龍無首。

足協理事長張璨針對陳情書內容啟動內部專案檢討機制，並由前國訓中心執行長李文彬擔任調查小組召集人，報告書列出9項改革建議，包括立即撤換總教練和重組教練團，但依規定仍要交由11人組成的選訓委員會進行定奪。

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足協線上會議

人數不足擇期再議

昨線上會議僅6人出席，從中午12點15分開始，在14點15分準備投票是否換總教練，有兩位委員因有事先離線，導致人數未達一半只能擇期再議。運動部告知足協，選訓委員會必須1週內召開實體會議，將請查克摩爾前來說明，屆時再決定是否將他解職。

換總教練之事持續延宕，足壇人士指出，距離9月名古屋亞運、11月世界盃洲際附加賽越來越近，選訓委員如今不能做出符合外界期待的決定，還要等下次討論，如此一來等到新任教練走馬上任，恐剩不到4個月能佈局，勢必影響亞運、洲際附加賽的備戰。

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