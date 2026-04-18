勇士今搶老8 晉級機率被看衰

柯瑞（右）與波辛傑斯是勇士上一場能逆轉快艇的贏球關鍵。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前役驚險過關的勇士，今天將在附加賽第2戰對決太陽，力拚西部第8種子。不過，兩隊都有傷病問題，勇士長人波辛傑斯因腳踝傷勢出賽存疑，太陽的艾倫和威廉斯也有傷在身，能否順利出賽將左右戰局。

波辛傑斯踝傷 最大變數

勇士前役在柯瑞飆35分帶領下逆轉快艇，他和波辛傑斯搭配也逐漸上軌道，波辛傑斯上一戰貢獻20分、5籃板、5助攻，成為贏球關鍵。不過，賽後傳出他的右腳踝不適且行走困難，目前還不確定能否出賽，就算能上場，若無法發揮百分之百的狀態，恐為勇士戰力帶來衝擊。

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勇士本季對太陽取得3勝1負，總教練柯爾認為，球隊已做好準備，「我們的比賽計畫已全部製定好了，賽前一晚跟球員大致確認一下戰術，隔天再進行投籃練習。」不過，ESPN和賭盤普遍看好太陽能過關，ESPN預測，勇士晉級機率僅35.4%，不及太陽的64.6%，加上勇士本季在客場僅16勝26負，預料會陷入苦戰。

黃蜂和魔術則要競爭東部最後一張季後賽門票，黃蜂本季例行賽對魔術取得3勝1負的對戰優勢，加上得分主力小波爾沒因前役弄傷艾德巴約被禁賽，戰力不受影響，若外線能正常發揮，被看好有機會出線。

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