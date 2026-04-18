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何品室融首轟即滿貫 感謝台鋼這家人

2026/04/18 05:30

何品室融首轟紀錄何品室融首轟紀錄

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿何品室融昨化身核彈頭，4局上敲出生涯首轟也是一發滿貫砲，帶領打線猛攻本季最多的單場11安，援護5局無自責分的王牌投手威能帝，終場以6：3斬斷台鋼雄鷹4連勝，也中止3連敗。

何品室融生涯首轟就是滿貫砲，率猿隊擊敗雄鷹。（記者李惠洲攝）何品室融生涯首轟就是滿貫砲，率猿隊擊敗雄鷹。（記者李惠洲攝）

改寫中職最年輕紀錄

何品室融首轟即滿貫 感謝台鋼這家人猿隊威能帝復出首戰繳出5局無自責分好投。
（記者李惠洲攝）

昨賽前樂天12場僅拿29分，寫下史上第2低得分紀錄，但低潮的打線首局就突破台鋼洋投坎南，成晉、陳晨威和林泓育3安串聯攻下2分。4局上，何品在1好2壞時轟出右外野大牆，生涯首轟就是滿貫全壘打，刷新1999年統一獅蔡青峰史上最年輕（22歲226天）生涯首轟即滿貫的紀錄。

何品坦言，去年二軍沒打過全壘打，前次正賽開轟可能是青棒王貞治盃，當下也滿意外球會飛出去，「其實我只想把球打起來，不想再失去得分的機會。」

何品開季5場無安打，在12日猛打賞後，連同16日起扛下開路先鋒，已連續4場敲安，打擊率回升至近2成。樂天總教練曾豪駒表示，何品本來就有這個能力，希望這一轟帶給他更大的信心。

澄清湖宛如何品室融的福地，去年生涯首安也在此誕生，幸運的是首轟球是右外野的台鋼家庭球迷接到，大方歸還，只希望賽後當面跟何品加油打氣，樂天球團人員也主動送上簽名球，何品開心地說：「謝謝台鋼球迷！」

威能帝奪勝

猿斬斷雄鷹4連勝

曾總賽前做出大幅異動，拉上二軍活躍的曾冠傑排進先發，他也擊出本季首安帶動攻勢，曾總表示，希望他跟何品把年輕選手的活力展現出來，「這就是我們想看到的。」

威能帝相隔20天登板，昨開賽13上13下，5局下才被王柏融敲首安，最終繳出5局無自責分的好投，勇奪本季首勝。

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