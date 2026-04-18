魔鷹14場0轟 路易士攤開來討論

路易士（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕挑戰全壘打王3連霸的台鋼雄鷹洋砲魔鷹，昨在開季第14場仍無法擊出本季首轟，刷新生涯最長的「全壘打乾旱」，但外籍打擊教練路易士並不擔心，認為他開轟只是時間問題。

魔鷹（記者李惠洲攝）

開季全壘打乾旱

雄鷹打教不擔心

魔鷹前2年都在13打席內夯出開季首轟，生涯最長連續場次無轟是2024年的13場，昨他被樂天桃猿王牌威能帝強力封鎖，招牌全壘打仍未出現。即便魔鷹在公辦熱身賽10場狂敲4轟，前次例行賽開轟已是去年的9月28日，本季全壘打的進度令人意外。

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路易士總會陪伴魔鷹特打，他不諱言兩人一直在討論0轟的狀況，「我跟他說，這一切都是擊球節奏的問題，如果他面對速球時，可以再把球往前帶一點點，相信第一發全壘打很快就會打出來。」魔鷹昨仍有安打貢獻，出賽14場僅2場無安打。

台鋼總教練洪一中也說，貢獻有很多種方式，安打和打點都是貢獻，全壘打只是其一，「有沒有全壘打不是那麼重要，他打很多打點啊，球隊能贏球比較有用，我想你就算問他，他也會講一樣的話。」

台鋼開季打線絕好調，昨卻被樂天投手群封鎖，生涯累計99轟的王柏融，6局下滿壘時遭王志煊觸身球砸中傷退，為本週末澄清湖主場系列戰挑戰百轟蒙上陰影。

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