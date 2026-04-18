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岳政華攻守相挺 勝騎士頑強吃6局

2026/04/18 05:30

兄弟岳政華第6局攻守俱佳，獲選單場MVP。 （記者塗建榮攝）兄弟岳政華第6局攻守俱佳，獲選單場MVP。 （記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕開季戰績低迷的中信兄弟，昨靠洋投勝騎士6局失2分優質先發領軍，加上岳政華致勝長打和美技守備，最終以5：3擊敗味全龍，本季第13場出賽進帳第3勝，也避免開季最快11敗的隊史紀錄。

郭天信拔走壘包做紀念。（記者塗建榮攝）郭天信拔走壘包做紀念。（記者塗建榮攝）

昨賽前為止，本季兄弟先被對手得分10戰全敗，昨2局下龍隊靠蔣少宏適時安打帶有2分打點先馳得點，兄弟一路苦追，4局上江坤宇適時安打追回1分，6局上再靠黃韋盛陽春砲追平，隨後兩出局一、三壘有人，岳政華擊出2分打點二壘安打反超前並領先至終場，這一棒價值連城獲選單場MVP。

兄弟洋投勝騎士（左）繳出6局優質先發。（記者塗建榮攝）兄弟洋投勝騎士（左）繳出6局優質先發。（記者塗建榮攝）

克服身體不適

相隔366天奪勝投

岳政華打擊建功，鎮守中外野的他6局下美技撲接力保不失，他說，最近球隊狀況不好，每一場賽前都有隊友出來喊聲給大家信心，現在就是一場一場拿下來就好，輸球不要想前一場的事情，守備本來就是他最注重的部分，先以守備為主，盡量為球隊守住失分。

勝騎士用72球先發6局失2分，相隔366天再奪勝投，終結兄弟開季前8場洋投先發球隊都輸球的噩夢。

兄弟總教練平野惠一透露，其實這場勝騎士身體有些不舒服，且先被對手得2分，但他還是非常頑強地吃下6局，很好地完成工作任務，顯示他是很棒的職業選手，加上中繼投手也表現不錯，才能拿下勝利。

龍隊快腿郭天信首局首打席敲安，隨後成功盜上二壘，本季第7盜出爐，持續領先群雄，也締造跨季連續22次盜壘成功的聯盟紀錄。郭天信隨後在場務和味全龍球團工作人員協助下，將這個極具紀念意義的二壘壘包拔起以供留存。

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