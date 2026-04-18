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李丞齡久違MVP 珍惜一席之地

2026/04/18 05:30

李丞齡單場2分打點都是關鍵得分，助獅隊拿下3連勝。（記者陳志曲攝）李丞齡單場2分打點都是關鍵得分，助獅隊拿下3連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕看到李丞齡7局上打回第6分，統一獅總教練林岳平再次浮現本季招牌的「喜餅」笑容，獅隊昨靠第7、8局共得4分拉開比數，以9：5力挫富邦悍將拿下3連勝，李丞齡5打數2安打還貢獻首次扳平、再次領先的2分打點，重回職棒後首次獲選單場MVP，生涯2次MVP都拿在新莊。

重回職棒首度扮英雄

兩隊前5局互有領先，打完5局以5：5戰成平手，獅隊7局上先靠李丞齡適時安打以6：5拿回領先，8局上再靠4支安打灌進3分奠定勝基。林岳平表示，每個人打回分數他都很開心，目前陣容不會太苛責，希望選手帶著這樣的氣勢與活潑的樣子去比賽，李丞齡相較去年剛歸隊有不一樣的心境，對從事棒球事業也有不同的思維，「他以前比較『大形』（台語），現在比較謹慎，去年剛回來太久沒比賽，融入的時間沒那麼快，今年如果照這樣表現，會有他的一席。」

李丞齡於2023年季中因自我管理不佳被移出60人名單，季後以生涯規劃為由自請離隊，去年2月通過測試重回球隊，上季出賽8場13打數僅有1安，今年開季進入一軍名單，本季打擊率高達0.381，前次拿MVP是2022年6月1日在新莊對富邦，「我知道啊，也在這裡，這次拿MVP蠻感動的，感謝總教練給我機會，出去又回來，保持享受每次揮棒的感覺。」

李丞齡指出，以前的他是很不好的示範，現在知道要更努力，「我的角色不是前段班的先發選手，現在外野的狀況不是很好，有機會上場就盡可能幫助球隊。」

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