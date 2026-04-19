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劉基鴻逆轉轟 感謝福岡神秘力量

2026/04/19 05:30

劉基鴻逆轉轟 感謝福岡神秘力量龍隊劉基鴻6局下敲出本季第3轟2分砲，賽後獲選單場MVP。
（記者陳逸寬攝）

扛出2分砲

兄弟洋投黎克（右）先發5.1局吞敗。（記者陳逸寬攝）兄弟洋投黎克（右）先發5.1局吞敗。（記者陳逸寬攝）

與徐若熙同步連動

〔記者徐正揚／台北報導〕劉基鴻昨6局下擊出2分彈的同一瞬間，遠在日本福岡的平鎮高中同學徐若熙正好登錄進入「龍TV」，味全龍先靠這發2分彈首次超前，8局下再鯨吞6分奠定勝基，終場8：1擊敗中信兄弟，徐若熙賽後也在社群媒體分享劉基鴻本季第3轟的精華畫面。中信3勝11敗也追平隊史1998年最快11敗紀錄。

兄弟吞11敗

追平隊史最快紀錄

味全打完5局0：1落後，6局下徐若熙登錄「龍TV」，劉基鴻幾乎在同時轟出逆轉2分彈，徐若熙還開心留言，「一定是我進來!」

劉基鴻表示，賽後聽工作人員說起才知道，很開心好同學人在日本還是關心味全，「謝謝他為我們加油，也希望他投好，前天賽前有跟他加油，因為他丟不好，就不好意思打擾他。」

劉基鴻指出，中信洋投黎克投得不錯，球隊前段攻勢都被壓制，6局下開轟前已2好球，要求自己把握第3個好球，一樣專注好球帶積極進攻，開轟後感覺球隊氣氛整個活躍起來，雖然4月4日首轟也打向左外野星空露營席，這次不擔心把帳篷打出個洞，「領隊說，發票不會寄給我，盡量打，打破幾個算幾個，我也希望每個都能打到。」

總教練葉君璋表示，鋼龍第1局投太多球，擔心他受傷，用89球投完5局就換掉，這場每個play都很關鍵，尤其是8局上把陳俊秀在二壘牽制出局，若在8局下打下6分以前沒有那個牽制，結果可能不一樣。9局上領先7分仍推出終結者林凱威，目的是觀察投球狀況，「他真的需要這場比賽，這應該是他今年狀況最好的一場。」

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