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江承諺登防禦率王 本土鷹3本柱成型

2026/04/19 05:30

雄鷹江承諺先發6局無失分，防禦率降到0.50。（台鋼雄鷹提供）雄鷹江承諺先發6局無失分，防禦率降到0.50。（台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹「本土3本柱」成型，江承諺昨先發6局無失分，加上魔鷹本季首轟出爐，終場6：1力退樂天桃猿，江承諺攜手王維中、黃子鵬近4戰土投先發狂掃4勝，連3戰賞對手洋將敗投，今天交由「假日虎王」延續土投氣勢。

6局優質先發

連14局無失分

江承諺賽前就傳出腿部緊繃，卻絲毫不影響發揮，全場僅被敲3支安打，連續14局無失分，防禦率降至0.50，暫居聯盟第一，台鋼總教練洪一中讚嘆：「很穩定，不但沒失分，用球數還滿精簡的。」若不是他在6局反應腿部緊繃，有機會連2場吃滿7局。

江承諺將3場2勝歸功於捕手搭檔，不管是劉時豪或是昨晚的陳世嘉，搭配起來都非常順暢，「賽前擬定的策略，他們會讓我放心去執行。我清楚，他也清楚，搭配就不會那麼不協調。」

台鋼今年挖角黃子鵬，對隊內本土輪值產生正面影響，偶爾會換成側投的江承諺笑說，「你沒看到我現在都在學他投球嗎？」但也直言，球季才剛開始，「後面會怎樣很難講，維持好自己，把身體照顧好。」

連2屆全壘打王魔鷹8局下轟出右外野的特大號全壘打，本季第15場終於擊出首轟，終結中職生涯最久的全壘打乾旱，他直言，「我當然也想打全壘打，但事情總不會每次都如你所願，感謝上帝終於搞定了首轟。」

今天澄清湖系列賽最終戰上演重頭戲，連4週日登板的黃子鵬，今晚生涯首度出戰老東家，強碰樂天新星曾家輝。樂天總教練曾豪駒直言，「很期待曾家輝未來也能成為單季扛120局的土投。」

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