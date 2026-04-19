李東洺好投 終結悍將黑色418

張奕（右）7局上解決滿壘危機。（記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將昨靠李東洺繳6.1局無失分優質先發，加上張奕7局上1出局滿壘「拆彈」解危，最終1：0擊敗統一獅，歷年悍將在4月18日這天4戰全敗後，終於打破「黑色418」魔咒取得首勝，與獅隊勝率同為5成38並列聯盟第3。

悍將1局下靠孔念恩高飛犧牲打先馳得點，李東洺前6局力保不失，7局上被敲2安、外帶1次保送形成1出局滿壘，悍將推出張奕上場救火，他只花2球就讓林泓弦擊出內野滾地球，一壘手范國宸接球後自踩壘包，再快傳本壘觸殺跑者潘傑楷完成雙殺，李東洺先發6.1局無失分拿下本季首勝和單場MVP，也是本季富邦先發土投首勝。

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「我知道張奕可以！」李東洺說，這場狀況不錯，原本希望可以投完7局，畢竟這幾場牛棚滿操勞的，可惜未能如願，結果把滿壘局面丟給張奕，「他沒問題的！」

張奕投1.2局無失分拿下本季第3次中繼成功，他說，很感謝李東洺投到第7局，減輕牛棚負擔，投球內容非常棒，上場一心想幫李東洺守住本季首勝，能抓到雙殺真的非常振奮。

張奕換出場曲 成功拆彈

張奕昨出場曲換成「你相信光嗎？勝投怪盜正在上場」，由Youtube台南戴音樂頻道創作，他透露，前天開車到球場途中剛好聽到這首歌，感覺滿酷的，歌詞「就算曾被嘲笑過，也不曾轉身離開過，因為眼裡那一道光，從來沒有熄滅過。」聽了很有感觸，昨天半夜請球團聯繫創作者，並取得授權播放。

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