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曾總帶過李灝宇 看出大聯盟首秀亮點

2026/04/19 05:30

李灝宇（右）生涯大聯盟首秀擔任先發三壘手，7局下展現積極守備態度。（美聯社）李灝宇（右）生涯大聯盟首秀擔任先發三壘手，7局下展現積極守備態度。（美聯社）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕老虎隊23歲的李灝宇昨成為第19位登上大聯盟的台灣球員，在紅襪的芬威球場先發首秀，雖然3打數無安打，但有顆擊球打到警戒區前，另外也有積極守備演出，年初帶過他的經典賽台灣隊前教頭曾豪駒直言：「他是非常有自信的選手。」

李灝宇昨擔任先發第8棒三壘手，與經典賽日本隊吉田正尚同場亮相，5局上他逮中146公里速球，擊出中外野強勁平飛球，可惜在警戒區前遭接殺，3打數首安尚未出爐，吉田則在延長賽10局下代打擊出再見安打，率領紅襪以1：0險勝。

李灝宇年初入選經典賽，卻在公辦熱身賽受傷，於開幕戰前夕退賽，當時執教台灣隊的曾總，昨賽前特別看他在大聯盟首秀的影片。7局下，李灝宇搶在游擊手前處理軟弱滾地球，快傳一壘，雖然仍被杜蘭跑出內野安打，曾豪駒對這次守備印象深刻。

守備積極、自信強大

期待首安首轟

曾總表示，這顆球他處理得很好，守備積極，整體表現還不錯，看起來是準備好的狀態，有信心去對決更強的對手，「既然站上大聯盟，代表能力是可以的，希望他不要想太多，好好把握每一次機會。」

有台灣球迷高舉印有國旗的加油看板，到芬威球場為他加油，李灝宇直言，感謝所有到場加油的台灣球迷，「謝謝你們的支持，你們的加油我都有聽到。」曾總也說，「很期待首安和首轟，他是很有能力的打者。」

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