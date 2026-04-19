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徐若熙投3場下二軍 G2已出現端倪

2026/04/19 05:30

徐若熙（資料照）徐若熙（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙前天在福岡巨蛋對歐力士僅投1.2局就狂丟7分，創下台日職棒生涯最慘一役，軟銀鷹昨將他抹消登錄降二軍，監督小久保裕紀強調是既定計畫，跟前役投球表現無關，首席棒球營運總管城島健司則期待他重新找回狀態在5月回歸一軍。

小久保指出，即便徐若熙前天投得很出色，原本計畫就是跳過1次先發，接下來會為他安排強化訓練，雖然本人沒有感到疲勞，只要身體調整到可以應付勝負的狀態，就會讓他回到先發輪值。城島認為，如果他的目標是挑戰大聯盟，維持現狀是不夠的，「雖然會很不甘心，但人就是這樣，沒有懊悔就不會成長。」

徐若熙的中職母隊味全龍總教練葉君璋表示，從他第2場的內容細節就看出端倪，雖然球速還不錯，但看起來蠻吃力，覺得只是靠意志力撐完7局，球的軌跡角度也不一樣，整體掌握度不如第1場，「所以我才會說，接下來很有挑戰，只是沒想到這麼快，第3場就有挑戰了，我只看第1局，如果球的上升角度不夠，打者就會有更多時間看到球。」

葉總指出，徐若熙的問題不在於主審好球帶、適應日職打者等外在影響，而是他對自己的狀態非常敏感，「太順利也不好，現在遇到狀況，可以學著趕快調整，相信以他的能力與敏銳度，應該很快可以找回節奏，軟銀的教練團也會全力幫助他。」

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