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UBA》國體大夢想舞台 力拚宇宙政大

2026/04/19 05:30

政大謝昀達在4強賽拿下全場最高15分。（記者陳志曲攝）政大謝昀達在4強賽拿下全場最高15分。（記者陳志曲攝）

衛冕軍跨季73連勝

國體大張祐瑋將率隊力阻政大6連霸。（記者陳志曲攝）國體大張祐瑋將率隊力阻政大6連霸。（記者陳志曲攝）

今挑戰6連霸

〔記者粘藐云／台北報導〕尋求6連霸的政治大學，昨在UBA公開男一級4強賽前3節遭遇台灣藝大頑強抵抗，靠著末節打出24：9攻勢，才以86：59收下跨季73連勝，今天將和國立體大爭冠。

台藝大曾在100、102學年度捧冠，本季是自102學年度後再度晉級4強，也是隊史首度登上小巨蛋。昨前3節一路緊咬政大，但末節政大展現更好的經驗和團隊戰力，一波流將比賽帶走。政大謝昀達繳出全隊最高15分，林子皓14分；台藝王威翔、徐堂琪都繳出14分。

政大總教練陳子威表示，他和台藝教練葛記豪去年世大運曾合作，「他很了解我，我也了解他們一些球員，大家都很熟的情況下只能見招拆招。」最後他們贏在下半場防守，希望能在冠軍戰保持同樣執行力。

提到連霸和連勝壓力，陳子威表示，球隊並未特別記錄贏幾分、幾連勝或幾連霸，「希望球員專注在每一刻、每一球，冠軍是留給拚命的人。」

國體大隊長喊話

做足準備爭霸

另一場4強戰，國體大以80：64擊退虎尾科大，自106學年度後再度挺進冠軍戰。國體大張祐瑋繳出全隊最高16分，隊長胡晉豪僅進帳6分，但包辦14個籃板。

國體大總教練桑茂森表示，雖然政大是這些年來較難撼動的球隊，但他們已做好準備，壓力也在對方身上，「我也鼓勵球員，這是你們夢寐以求的舞台，不可能還打得畏首畏尾，這也是本季最後一場球，應該要很享受並打出最好的氛圍。」

胡晉豪透露，球隊從季前就以政大為目標來做準備，「沒有球隊是不能被撼動的，只要做好準備都有機會。」

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