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UBA》邱詠鈴拚到吐 率世新殺進冠軍戰

2026/04/19 05:30

文大鄭慧慈繳出17分、15籃板雙十成績。（記者陳志曲攝）文大鄭慧慈繳出17分、15籃板雙十成績。（記者陳志曲攝）

將挑戰文大衛冕霸業

世新下剋上擊退頭號種子中信，邱詠鈴砍進全隊最高26分。 （記者陳志曲攝）世新下剋上擊退頭號種子中信，邱詠鈴砍進全隊最高26分。 （記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世新大學女籃昨在UBA大專籃球聯賽公開女一級4強賽，下半場上演逆轉秀，繳出全隊最高26分的邱詠鈴賽後累到嘔吐，仍率隊以85：74擊敗中信學院，繼112學年度後再度闖進冠軍戰，今天將對決衛冕軍文化大學。

世新前年完成5連霸，但前主帥何正峰轉戰中信學院也帶走不少球員，世新陷入重整，即使如此，續留世新的邱詠鈴、游沁樺、蔡佑蓮去年仍在新教練林紀妏帶領下闖進4強，最後以第4名作收。

本季世新以第4種子晉級4強，和頭號種子中信爭奪冠軍賽門票，她們下半場在邱詠鈴帶領下逆轉戰局，收下冠軍賽門票。繳出全隊最高分的邱詠鈴賽後累到吐，但她說：「應該只是太累，還負荷得了，大家不用擔心。」

向來非常懂得用「雞湯」來鼓勵球員的林紀妏表示，身為教練，她希望能成為球員的後盾，鼓勵她們要克服緊張心情站上球場。對於冠軍賽，她表示，不管對手是誰，希望球員一樣展現不放棄精神，願意分享球、多點鼓勵，「希望呈現給球迷籃球最美麗的樣子。」

另一場4強賽，文化大學火力全開，鄭慧慈繳出全隊最高17分、15籃板，王玥媞貢獻14分，終場以76：52輕取北市大學。

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