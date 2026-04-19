自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》特攻飆分秀 壞了雲豹好事

2026/04/19 05:30

雲豹連兩戰錯過晉級季後賽機會。（TPBL提供）雲豹連兩戰錯過晉級季後賽機會。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL中信特攻昨6人得分超過雙位數，阿巴西、內馬與飛克都貢獻超過20分，聯手以107：93捍衛主場，雲豹晉級季後賽還得再等等。

阿巴西領軍

6人得分上雙

旅日回歸的阿巴西本季受到傷勢影響表現，近期狀況回穩，昨出賽41分鐘貢獻22分、3籃板、3助攻，內馬與飛克各拿23分，末節簡廷兆與魏嘉豪也從板凳挹注火力，特攻昨在禁區得分以52：26大勝雲豹，成為勝負分水嶺。

阿巴西表示，傷勢復原狀況良好，「我們也打得更團隊，希望能延續氣勢，一路贏到季末。」值得一提的是，阿巴西27日將滿28歲，昨有球迷在場外準備生日應援餐車，更有日本球迷跨海來台為他加油，也讓他相當感動，「生日願望當然就是冠軍！」

雲豹連兩場錯過晉級機會，主控高錦瑋攻下全場最高26分徒勞無功，他坦言，有機會進季後賽的比賽難免會有壓力，「但我們必須克服挑戰，畢竟季後賽快到了，要學習如何面對這種壓力。」

夢想家昨在戰神只派出1名洋將恩多下，靠霍爾曼19分、蔣淯安15分領軍，以99：66輕鬆取勝，本季6戰橫掃戰神，戰績21勝12敗，與雲豹已沒有勝差，今天打敗新竹攻城獅就能確定晉級季後賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中