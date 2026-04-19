TPBL》特攻飆分秀 壞了雲豹好事

雲豹連兩戰錯過晉級季後賽機會。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL中信特攻昨6人得分超過雙位數，阿巴西、內馬與飛克都貢獻超過20分，聯手以107：93捍衛主場，雲豹晉級季後賽還得再等等。

阿巴西領軍

6人得分上雙

旅日回歸的阿巴西本季受到傷勢影響表現，近期狀況回穩，昨出賽41分鐘貢獻22分、3籃板、3助攻，內馬與飛克各拿23分，末節簡廷兆與魏嘉豪也從板凳挹注火力，特攻昨在禁區得分以52：26大勝雲豹，成為勝負分水嶺。

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阿巴西表示，傷勢復原狀況良好，「我們也打得更團隊，希望能延續氣勢，一路贏到季末。」值得一提的是，阿巴西27日將滿28歲，昨有球迷在場外準備生日應援餐車，更有日本球迷跨海來台為他加油，也讓他相當感動，「生日願望當然就是冠軍！」

雲豹連兩場錯過晉級機會，主控高錦瑋攻下全場最高26分徒勞無功，他坦言，有機會進季後賽的比賽難免會有壓力，「但我們必須克服挑戰，畢竟季後賽快到了，要學習如何面對這種壓力。」

夢想家昨在戰神只派出1名洋將恩多下，靠霍爾曼19分、蔣淯安15分領軍，以99：66輕鬆取勝，本季6戰橫掃戰神，戰績21勝12敗，與雲豹已沒有勝差，今天打敗新竹攻城獅就能確定晉級季後賽。

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