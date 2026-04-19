自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

太陽淘汰勇士 格林承認情緒化

2026/04/19 05:30

格林率太陽擊敗勇士晉級季後賽，明晨首戰將面對頭號種子雷霆。 （法新社）格林率太陽擊敗勇士晉級季後賽，明晨首戰將面對頭號種子雷霆。 （法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕太陽昨在西部附加賽靠著J.格林轟下36分，以111：96擊敗勇士，奪下第8種子，季後賽首輪將對上龍頭雷霆。

格林附加賽首戰對決拓荒者就拿下35分，昨在殊死戰延續火燙手感，全場20投14中，包括8記三分球，貢獻36分，成為自柯瑞後史上第2位能在附加賽連兩戰至少拿下35分的球員。

格林上季效力火箭時，面對勇士的季後賽7戰平均只拿13.3分，昨一吐怨氣成為率隊晉級功臣，他說，「我記得他們去年如何對付我，我確實把一些情緒化為動力帶進了今天的比賽，很高興把握住機會。」

本季遭遇傷病打擊的勇士正式放暑假，總教練柯爾比賽尾聲在場邊與兩位老將柯瑞與D.格林擁抱致意，下季是否續掌兵符仍是未知數，這位率隊勇奪4冠建立一代王朝的主帥表示，需要沉澱一下才能思考未來，「我依然熱愛執教，但所有工作都有期限，如果任期就這樣畫下句點，我也依舊滿懷感激。」

魔術連3年晉級季後賽

東部戰況，魔術先發5人得分都超過雙位數，班切羅貢獻全隊最高25分，率隊以121：90大勝黃蜂，連3年挺進季後賽，將以第8種子之姿在首輪挑戰活塞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中