太陽淘汰勇士 格林承認情緒化

格林率太陽擊敗勇士晉級季後賽，明晨首戰將面對頭號種子雷霆。 （法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕太陽昨在西部附加賽靠著J.格林轟下36分，以111：96擊敗勇士，奪下第8種子，季後賽首輪將對上龍頭雷霆。

格林附加賽首戰對決拓荒者就拿下35分，昨在殊死戰延續火燙手感，全場20投14中，包括8記三分球，貢獻36分，成為自柯瑞後史上第2位能在附加賽連兩戰至少拿下35分的球員。

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格林上季效力火箭時，面對勇士的季後賽7戰平均只拿13.3分，昨一吐怨氣成為率隊晉級功臣，他說，「我記得他們去年如何對付我，我確實把一些情緒化為動力帶進了今天的比賽，很高興把握住機會。」

本季遭遇傷病打擊的勇士正式放暑假，總教練柯爾比賽尾聲在場邊與兩位老將柯瑞與D.格林擁抱致意，下季是否續掌兵符仍是未知數，這位率隊勇奪4冠建立一代王朝的主帥表示，需要沉澱一下才能思考未來，「我依然熱愛執教，但所有工作都有期限，如果任期就這樣畫下句點，我也依舊滿懷感激。」

魔術連3年晉級季後賽

東部戰況，魔術先發5人得分都超過雙位數，班切羅貢獻全隊最高25分，率隊以121：90大勝黃蜂，連3年挺進季後賽，將以第8種子之姿在首輪挑戰活塞。

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