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全中運在嘉開幕 混血女將泳破全國

2026/04/19 05:30

賴清德總統親自主持全中運開幕。 （運動部提供）賴清德總統親自主持全中運開幕。 （運動部提供）

賴總統親臨主持

全中運開幕典禮表演主題是「少年嘉義」。（記者蔡宗勳攝）全中運開幕典禮表演主題是「少年嘉義」。（記者蔡宗勳攝）

勉勵選手以李洋為師

〔記者蔡宗勳、吳孟儒／報導〕115年全國中等學校運動會昨晚在嘉義縣立棒球場舉行開幕典禮，總統賴清德親臨主持，羽球選手出身的運動部長李洋，致詞時提到自己全中運最佳成績是雙打銅牌，賴總統笑說，李洋在全中運只拿銅牌，但在奧運奪金成為國家英雄，勉勵選手以部長為師，持續提升自我實力。

嘉義縣長翁章梁表示，代表台灣參加奧運等國際賽事的選手，大多經過全中運洗禮，希望選手在這個舞台好好發揮，累積更大量能，為國爭光。

昨晚的開幕典禮以「少年嘉義」為主軸，由嘉義縣街舞培訓代表隊、愛+1擊樂團及鄒族pasunaeno合唱團共同登台。

游泳項目昨天也登場，台中市明道高中台日混血女將張雅佳，在高女組100公尺仰式決賽游出1分0秒95，再度刷新全國紀錄，完成3連霸。

父親是台灣人、母親來自東京的張雅佳，受到姐姐影響開啟游泳之路，她也展現超群實力，去年在全運會100仰游出破全國紀錄的1分01秒11，並達到名古屋亞運參賽標準，如今她在全中運再次締造新猷，但她並不自滿，希望能持續突破，目標游進1分鐘內。

張雅佳也是女子200仰全國紀錄保持人，這次全中運也要力拚50、200仰達標亞運，並挑戰3項目都游進亞運決賽，畢竟亞運游泳在東京舉辦，因此格外興奮和期待，希望在日本親友面前繳出最好表現。

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