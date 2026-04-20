高聖恩神跑壘 台鋼開季隊史最快10勝

台鋼高聖恩（中）側身摸壘包躲過捕手觸殺，跑回超前分。

（記者李惠洲攝）

16戰達陣 與味全居龍頭

台鋼4棒魔鷹轟出追平2分砲。（記者李惠

洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹快腿高聖恩昨7局下靠飛快腳程和高技巧滑壘奔回致勝分，加上9局上展現雷射肩和游擊手聯手完成本壘助殺，擋住樂天桃猿追平分，助隊以5：4險勝，台鋼開季16戰就奪下10勝，與味全龍並列上半季龍頭。

側身摸壘包 跑回超前分

樂天總教練曾豪駒賽前才誇讚台鋼打線從1到7棒都能轟，雄鷹開賽完美示範，4局6棒顏郁軒陽春砲，6局4棒魔鷹再轟追平2分砲，7局輪到高聖恩表演，他敲安上壘後，靠陳文杰平飛滾地安打硬衝本壘，最終側身摸壘包躲過捕手觸殺，跑回超前分。

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樂天左外野手陳晨威接到球時，高聖恩還沒繞過三壘，他透露，三壘教練鄧蒔陽有說，只要是滾地球穿越內野就要往本壘衝，「很感謝教練團相信我的腳程。」

陳晨威也衝 他與隊友助殺

9局上輪到高聖恩挑戰陳晨威的跑壘，當時在一壘的陳晨威，想靠林泓育的二壘安打跑回本壘，高聖恩和游擊手曾子祐接力傳本壘助殺他，用漂亮守備擋下追平分。

今年是高聖恩在一軍第3年，為了發揮腳程優勢，休季找田徑教練加強，希望藉由步頻和步幅的調整提升速度，「平時隊內大家都會比誰最快，我都會說，就我啊，還有誰？」今年在二軍出賽10場繳出打擊率4成05，18日上一軍連2戰有貢獻，包含2支內野安打。

高聖恩表示，把在二軍好的感覺帶上來，球隊若需要我做什麼，我就去完成，不管跑打守都是，「今年最大目標就是站穩先發。」

台鋼前年剛上一軍花31戰才奪10勝，今年僅花16戰就達陣，曾豪駒就坦言，陳文杰歸隊後，鞏固台鋼的中線守備，棒次串聯又更加完整，「不只是對我們，他們對別人也展現出攻擊力，整體陣容很不錯。」

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