中信11度「送」禮 隊史開季最快12敗

兄弟開季15場吞12敗，刷新隊史最快紀錄。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟兵敗如山倒，昨投手群奉送11次四死球，加上味全龍張祐銘兩支長打和朱育賢2分砲助威，最終3：9慘敗，戰績3勝12敗持續墊底，龍隊與台鋼雄鷹同以10勝5敗並列第一，本季龍隊團隊防禦率2.08，完勝兄弟的5.21。

味全龍張祐銘短槍蛻變成長程火砲。 （記者林正堃攝）

張祐銘4打點 火力升級

兄弟已賽15場，刷新隊史開季最快12敗紀錄，原隊史紀錄是1997年的16場（3勝1和12敗），與2018年16場（4勝12敗）；聯盟開季最快12敗紀錄則是2022年富邦悍將的14場（2勝12敗）。

請繼續往下閱讀...

兄弟先發左投魏碩成3局下控球大走鐘，奉送4次保送，加上捕手林吳晉瑋傳一壘失誤，張祐銘補上3分打點二壘安打，龍隊單局灌進4分，7局下張祐銘再敲三壘安打，單場灌進4分打點。

去年至今張祐銘首度擊出二壘、三壘安打，短槍蛻變成長程火砲，他表示，3局下魏碩成控球不穩加上滿壘局面，勢必會用直球對決，第一球鎖定直球就果決出棒，秋訓、春訓打擊練滿多的，找到好的擊球感覺。

以往張祐銘都在場邊看隊友登上MVP頒獎台跳舞，如今成為主角，他靦腆地說，進職棒多年，很開心首次在主場拿到單場MVP，「但我不想跳舞，看到很多人就會很緊張，渾身不自在。」

龍快腿4盜 撕裂對手

龍隊全場4次盜壘都成功，郭天信、李凱威、王順和、張政禹，大打速度戰撕裂對手防線，本季團隊盜壘成功24次，只失敗2次，龍隊總教練葉君璋指出，只有王順和盜壘是教練團下達戰術，其他都是選手自己啟動，這幾場選手跑壘非常盡力、積極，令人激賞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法