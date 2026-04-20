自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

鈴木三振秀 「舞」力示範9次

2026/04/20 05:30

富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔本季初登板，投出9K打破個人中職紀錄。（記者陳逸寬攝）富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔本季初登板，投出9K打破個人中職紀錄。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕獅隊新秀張宥謙、富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔，昨同場迎來本季初登板。鈴木上演三振秀，9K打破個人中職紀錄，交出7局失1分優質先發好投，幫助球隊7:1贏球。張宥謙3局挨了5支安打丟5分，吞下生涯首敗。

葉子霆（記者陳逸寬攝）葉子霆（記者陳逸寬攝）

本季初登板 7局失1分

鈴木駿輔前2局送出5次三振，唯一失分是4局上發生暴投。富邦最近不少選手出現感冒症狀，昨打線發揮卻不差，首局孔念恩高飛犧牲打先馳得點，2局下葉子霆三壘安打，打下3分打點，奠定勝基。

賽後MVP頒獎，鈴木駿輔在觀眾鼓譟簇擁下，和啦啦隊一起跳了和自己單場三振數一樣多的9次三振舞。談到好投，他說：「像總教練說的那樣，放輕鬆並拿出平常練習的成果。」

去年鈴木駿輔從樂天桃猿轉戰富邦悍將，大半個球季都待在二軍，下半季上一軍5場出賽、防禦率2.51。今年開季他同樣從二軍出發，上一軍首戰就好投。他坦言：「一開始是二軍球員，就更有自覺要積極面對挑戰，投手教練許銘傑也鼓勵我。原本目標是整季一軍，把當時的不甘心化為危機意識，接下來繼續加油。」

林岳谷假點真打

富邦高效9安得7分

富邦單場9安打、得7分，包括林岳谷8局執行假點真打戰術奏效。富邦總教練後藤光尊說，打者執行打擊教練的作戰策略，自己則沒特別說什麼。談到昨單場猛打賞的林岳谷，後藤表示，林岳谷的長處是打擊能力與腳程，只要穩定輸出就能幫助球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中