鈴木三振秀 「舞」力示範9次

富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔本季初登板，投出9K打破個人中職紀錄。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕獅隊新秀張宥謙、富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔，昨同場迎來本季初登板。鈴木上演三振秀，9K打破個人中職紀錄，交出7局失1分優質先發好投，幫助球隊7:1贏球。張宥謙3局挨了5支安打丟5分，吞下生涯首敗。

葉子霆（記者陳逸寬攝）

本季初登板 7局失1分

鈴木駿輔前2局送出5次三振，唯一失分是4局上發生暴投。富邦最近不少選手出現感冒症狀，昨打線發揮卻不差，首局孔念恩高飛犧牲打先馳得點，2局下葉子霆三壘安打，打下3分打點，奠定勝基。

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賽後MVP頒獎，鈴木駿輔在觀眾鼓譟簇擁下，和啦啦隊一起跳了和自己單場三振數一樣多的9次三振舞。談到好投，他說：「像總教練說的那樣，放輕鬆並拿出平常練習的成果。」

去年鈴木駿輔從樂天桃猿轉戰富邦悍將，大半個球季都待在二軍，下半季上一軍5場出賽、防禦率2.51。今年開季他同樣從二軍出發，上一軍首戰就好投。他坦言：「一開始是二軍球員，就更有自覺要積極面對挑戰，投手教練許銘傑也鼓勵我。原本目標是整季一軍，把當時的不甘心化為危機意識，接下來繼續加油。」

林岳谷假點真打

富邦高效9安得7分

富邦單場9安打、得7分，包括林岳谷8局執行假點真打戰術奏效。富邦總教練後藤光尊說，打者執行打擊教練的作戰策略，自己則沒特別說什麼。談到昨單場猛打賞的林岳谷，後藤表示，林岳谷的長處是打擊能力與腳程，只要穩定輸出就能幫助球隊。

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