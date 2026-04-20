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UBA》跨季74連勝！ 狂贏42分 政大6連霸

2026/04/20 05:30

政大隊長徐得祈榮膺FMVP殊榮。（記者陳志曲攝）政大隊長徐得祈榮膺FMVP殊榮。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕UBA公開男一級最強霸主政治大學，昨在114學年冠軍賽展現團隊實力，最終以92：50大勝國立體大，完成跨季74連勝紀錄，並締造6連霸壯舉，大三隊長徐得祈也榮膺FMVP殊榮。

政大完成跨季74連勝、6連霸壯舉，全隊在場上擁抱慶祝。（記者陳志曲攝）政大完成跨季74連勝、6連霸壯舉，全隊在場上擁抱慶祝。（記者陳志曲攝）

政大拿下這座冠軍後，隊史在台北小巨蛋出賽12場依舊保持不敗之身，總教練陳子威對球員的表現感到驕傲，但仍會戰戰兢兢，在下一季持續捍衛冠軍榮耀。

徐得祈FMVP

卸下隊長釋壓力

徐得祈在冠軍賽繳出15分、4助攻，他笑說：「FMVP真的是我嗎？我得分比林子浩還少1分，但還是感謝大家給我這個機會！」

徐得祈坦言，其實在8強賽期間，不少球員都想要球權，也讓進攻空間變得擁擠，他也花了不少時間和大家溝通，如今在4強、冠軍賽都打出屬於政大的球風。由於政大的傳統是由大三球員擔任隊長，徐得祈最開心其實是終於能卸下隊長重任，拿到冠軍更是壓力全部釋放。

4年都摘冠

宋昕澔投入選秀

另一位焦點球星今年職籃選秀大物宋昕澔，繳出13分、5籃板和4助攻，在大學4年都拿下總冠軍，他也很開心能不留遺憾畢業。他暫不考慮投入國內TPBL、PLG選秀，預計以日本、南韓、中國等職業聯賽為目標，最快月底就會開始進行測試，尋求能讓自己變得更好的去處。

台藝大勝虎科奪季軍

此外，台灣藝大外籍生飛尼克斯30分，當家主控王威翔11分、13助攻，最終以85：79逆轉虎尾科大，奪下季軍。王威翔預料會繼續征戰UBA，希望能從總教練葛記豪身上學到更多東西，讓自己更有本錢挑戰職籃。

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