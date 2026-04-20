UBA》吊車尾大逆襲 世新摘第6冠

吊車尾晉級4強的世新大學封后，球員在場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕吊車尾晉級4強的世新大學，連兩天在台北小巨蛋上演奇蹟，昨歷經延長賽後以66：61力退手握20冠的衛冕軍文化大學，笑捧UBA公開女一級隊史第6冠。

延長賽力退20冠文化

世新在112學年完成5連霸，前主帥何正峰把大票主力帶到中信學院發展，僅留下「鐵三角」游沁樺、蔡佑蓮、邱詠鈴，上季面臨可用之兵不足的窘境，最終獲得第4名。

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林紀妏台灣執教首冠

世新本季一路跌跌撞撞，預賽僅排第5，6強複賽也以第4名吊車尾晉級，她們先在4強扳倒頭號種子中信學院，昨又擊敗尋求衛冕的文大，總教練林紀妏收下在台灣執教生涯首冠，她直呼就像夢一場。

游沁樺靠防守助退敵

世新上半場因太緊張，導致表現荒腔走板，全場貢獻13分的邱詠鈴第3節連續得分，率隊打出反撲氣勢，蔡佑蓮也有12分、16籃板、7助攻。游沁樺拿下4分，外帶17籃板、7助攻、2阻攻。

文大總教練鄭慧芸直言，游沁樺帶給她們極大威脅；林紀妏也點名游沁樺是領袖，靠著防守、策應帶給球隊極大幫助。

游沁樺說：「進攻並非我的強項，但我願意做其他事情，相信隊友都有跳出來的能力，MVP對我來說還好，因為拿下冠軍最重要，讓我的學生籃球生涯有個完美句點。」

中信勝北市大摘季軍

另一場，中信學院靠外籍生彼葳19分、14籃板，板凳出發的黃羽婷進帳18分，以77：57打敗北市大學，拿下季軍。

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