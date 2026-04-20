TPBL》逆轉攻城獅 夢想家獨居龍頭

夢想家在霍爾曼31分帶領下，逆轉新竹攻城獅。 （福爾摩沙夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕福爾摩沙夢想家昨克服最多12分落後，在洋將霍爾曼繳31分、班提爾大三元帶領下，以92：86逆轉新竹攻城獅，笑納3連勝率先拿下季後賽門票，戰績22勝12負也超越台啤雲豹，獨居龍頭。

霍爾曼31分 班提爾大三元

夢想家昨面對攻城獅陷入苦戰，半場打完還落後9分。第3節蔣淯安被高國豪擊中眉骨當下血流如注，但他在包紮後上場續戰，也幫助球隊在3節打完扳平；第4節戰況一度拉鋸，比賽尾聲攻城獅在落後2分下，連兩次發生要命失誤，葬送勝利。

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霍爾曼繳出全場最高31分，班提爾攻下15分、10籃板、10助攻大三元，林俊吉斬獲10分為本土最高；攻城獅方面，高國豪進帳全隊最高21分。

超車雲豹 率先晉級季後賽

夢想家無論過去在PLG或轉戰TPBL，都未能問鼎冠軍。上季他們在季後賽首輪遭高雄海神淘汰，本季開賽也一度陷入連敗低潮，如今收下季後賽門票也登上龍頭，總教練簡浩相當開心，球隊正一步步建立自己的攻防體系，也還好不順的事情都在季初發生。林俊吉則說：「近幾年球隊都有進季後賽，但結果都不是我們想要的，今年希望和以往不一樣，季後賽前好好準備，但心情也不能起伏太大。」

謝亞軒7記三分彈

狂炸海神

另一戰，中信特攻射手謝亞軒飆進7顆三分球、轟下25分，加上阿巴西繳出21分，聯手率隊以115：99輕取高雄海神，收下2連勝。

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