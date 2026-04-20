自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》逆轉攻城獅 夢想家獨居龍頭

2026/04/20 05:30

夢想家在霍爾曼31分帶領下，逆轉新竹攻城獅。 （福爾摩沙夢想家提供）夢想家在霍爾曼31分帶領下，逆轉新竹攻城獅。 （福爾摩沙夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕福爾摩沙夢想家昨克服最多12分落後，在洋將霍爾曼繳31分、班提爾大三元帶領下，以92：86逆轉新竹攻城獅，笑納3連勝率先拿下季後賽門票，戰績22勝12負也超越台啤雲豹，獨居龍頭。

霍爾曼31分 班提爾大三元

夢想家昨面對攻城獅陷入苦戰，半場打完還落後9分。第3節蔣淯安被高國豪擊中眉骨當下血流如注，但他在包紮後上場續戰，也幫助球隊在3節打完扳平；第4節戰況一度拉鋸，比賽尾聲攻城獅在落後2分下，連兩次發生要命失誤，葬送勝利。

霍爾曼繳出全場最高31分，班提爾攻下15分、10籃板、10助攻大三元，林俊吉斬獲10分為本土最高；攻城獅方面，高國豪進帳全隊最高21分。

超車雲豹 率先晉級季後賽

夢想家無論過去在PLG或轉戰TPBL，都未能問鼎冠軍。上季他們在季後賽首輪遭高雄海神淘汰，本季開賽也一度陷入連敗低潮，如今收下季後賽門票也登上龍頭，總教練簡浩相當開心，球隊正一步步建立自己的攻防體系，也還好不順的事情都在季初發生。林俊吉則說：「近幾年球隊都有進季後賽，但結果都不是我們想要的，今年希望和以往不一樣，季後賽前好好準備，但心情也不能起伏太大。」

謝亞軒7記三分彈

狂炸海神

另一戰，中信特攻射手謝亞軒飆進7顆三分球、轟下25分，加上阿巴西繳出21分，聯手率隊以115：99輕取高雄海神，收下2連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中