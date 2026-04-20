PLG》盧峻翔缺陣 全「猿」出動射鷹

領航猿李家慷（左）拿下本土最佳10分。 （桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔昨因腳踝傷勢休兵，但隊友輪流跳出來，葛拉漢飆出生涯新高27分，阿提諾也有雙十演出，聯手率隊以104：94擊退台鋼獵鷹。

葛拉漢27分 阿提諾雙十

獵鷹第1節打得有聲有色，全隊單節投進6顆三分球，造成領航猿不小壓力，半場打完領先6分；但下半場獵鷹表現判若兩隊，第3節開打後長達6分鐘都沒有分數進帳，被對手單節打出28：10攻勢翻轉戰局。

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領航猿4人得分上雙，葛拉漢繳出27分，阿提諾貢獻23分、13籃板，李家慷拿下本土最佳10分；獵鷹方面，飛鬥士繳出全隊最高17分、12籃板。

領航猿總教練卡米諾斯認為，上半場打得不好主要問題是防守，讓對手有太多空檔出手機會，「獵鷹是那種讓他們投得順就很難打的球隊，還好我們下半場修正防守，降低對方外線出手的機會。」

蠟燭兩頭燒 板凳出賽增

領航猿近期蠟燭兩頭燒，除了PLG也在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽登場，原本的板凳球員也獲得較多出賽機會。

葛拉漢認為，盧峻翔雖缺席，但球隊還有很多武器，「我們還有很多球員可以做出貢獻，像是洺威、傑龍等人，打出團隊籃球，進攻是沒有斷層的。」

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