100公尺平全國 楊俊瀚達標亞運

楊俊瀚在湯姆瓊斯紀念賽跑出10秒11追平男子100公尺全國紀錄。（前勁國際提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨在美國湯姆瓊斯紀念賽男子100公尺跑出10秒11，追平自己保持的全國紀錄，率先達標9月名古屋亞運。

努力8年 再現10秒11

29歲的楊俊瀚前年到美國強化技術、身體素質，去年卻遭遇傷勢，在亞錦賽、全運會都高掛免戰牌，今年3月滿血回歸，首場賽事佛羅里達大學騎士邀請賽就飆出10秒11，雖因超風速未列入正式成績，但他指出，這場讓他累積更多信心。

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湯姆瓊斯紀念賽屬計時賽制，楊俊瀚在第4組跑出10秒11取得分組第1，並跨過10秒20名古屋亞運參賽標準。他表示，看到成績時心情相當平靜，「我知道達標不容易，但這個達標成績應該是我必須達到的才對。」

期許連3屆亞運奪牌

2018年締造全國紀錄後，楊俊瀚努力8年終於再度跑出10秒11，他坦言，感覺爬了許久，如今又回到原點，接下來就繼續努力，除了想締造全國新猷，更希望能完成跑進10秒大關的里程碑。

楊俊瀚下週繼續在美國參賽，預計5月前往日本靜岡、大阪出賽，6月也會返台參加新北國際公開賽，他將一步一腳印追逐目標，期許能連3屆登上亞運頒獎台。

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