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史上最老「雙十」 詹皇拆解火箭

2026/04/20 05:30

湖人詹姆斯（左）「雙十」，率隊擊敗火箭。（美聯社）湖人詹姆斯（左）「雙十」，率隊擊敗火箭。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人射手肯納特昨在季後賽首輪G1飆出生涯新高27分，加上詹姆斯19分、13助攻「雙十」演出，聯手率隊以107：98擊敗火箭。

湖人季後賽首輪飽受傷病困擾，東契奇、里維斯都因傷高掛免戰牌，由41歲詹姆斯帶隊出擊，但火箭一哥杜蘭特昨也因腳踝傷勢缺席，重挫球隊戰力。

三分球神準 肯納特飆27分

湖人開賽一路壓制火箭，團隊命中率高達61%，肯納特三分球5投5中進帳全場最高分，詹姆斯攻下19分、13助攻、8籃板。詹皇上半場就送出10助攻且沒有失誤，追平個人季後賽半場最多助攻紀錄，並超越史塔克頓成為NBA半場超過10次助攻最年長球員，也刷新40歲球員季後賽單場助攻紀錄，還以41歲又110天的年紀締造季後賽史上最老雙十（得分、助攻）。

上半場10助攻 再刷最年長

詹姆斯昨和兒子布朗尼同時上場，他直呼，「這大概是我職業生涯中最瘋狂的事。」

詹皇的母親昨也到場，他笑說：「我媽能看著她兒子和孫子在季後賽同場競技，真不可思議。」湖人昨贏球後，詹皇進帳生涯第185場季後賽勝利，繼續堆高史上第1紀錄；另外他在季後賽首輪G1贏球，系列賽還沒輸過，也為湖人注入強心針。

約基奇大三元 金塊砸灰狼

金塊中鋒約基奇昨繳出25分、13籃板、11助攻，季後賽第22次大三元，率隊以116：105逆轉灰狼，取得1：0領先。

東部賽事部分，騎士以126：113擊敗暴龍，尼克以113：102射下老鷹。

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