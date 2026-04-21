兄弟今踢館亞太 平野求勝有三重意義

中職開季最快13敗

〔記者黃照敦、徐正揚／綜合報導〕統一獅、中信兄弟（含前身兄弟象）在中職37年來，已經打過1042場，黃衫軍500勝510敗32和，戰績稍居下風，整體戰力五五波，兩軍廝殺更遍及全台18球場，不僅唯一破千場的對戰組合，有些球場退役，甚至中職編號001開幕戰的台北市立棒球場早已拆除改建，不論場次、戰場皆是聯盟之最，並都出現三代同堂死忠粉絲，但今晚從教練、球員和球迷，卻是第一次在亞太主球場參與、見證獅象對壘，寫下值得紀念的「傳統一戰」歷史一頁。

兄弟總教練平野惠一今若率隊止敗，將以144勝並列隊史第4多勝教頭。 （資料照）

隊史場地首勝 避免隊史最速13敗

獅與兄弟今首度在亞太主球場上演「傳統一戰」，兄弟派出本土投手鄭浩均先發。（資料照）

中信兄弟4月初在洲際主場2度敗給統一獅，目前以15戰12敗刷新隊史開季最快12敗紀錄，今天本土先發鄭浩均首登亞太投手丘，若能率隊拿下亞太歷史首勝，既能避免以16戰13敗再次刷新隊史開季最快13敗紀錄，也讓總教練平野惠一在中職的執教勝場追平引薦他來台的前中信總教練林威助，具有多重意義。

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叩關執教144勝

將追平林威助

戰績墊底的中信兄弟今天若輸，不僅是3連敗、跨季對統一獅5連敗，還將以16戰13敗超越1997年、2018年隊史兩度17戰13敗，追平1996年興農熊（下半季更名興農牛）並列中職史上開季第2快13敗，目前的天花板是2022年富邦悍將15戰13敗。

平野第3年擔任中信兄弟總教練，今天若率隊止敗，將以累計執教144勝追平林威助，並列中信兄弟時期最多勝、隊史第4多勝教頭，屆時戰績144勝112敗與林威助144勝111敗（另有10和）幾乎完全相同。隊史勝場前3名總教練都出現在兄弟象時期，依序為林易增259勝、陳瑞振180勝、山根俊英164勝。

統一獅已在亞太打6場，2勝4敗，林岳平於去年季末成為中職史上第5位達成700場出賽的總教練，累計執教729場，今、明兩天將在主場分別追平、超越謝長亨730場並列、獨居史上第4，繼續朝向中職史上第4位、隊史第1位執教800場教頭邁進。

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