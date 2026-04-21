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26日有空間升洋投 押寶德保拉

2026/04/21 05:30

兄弟二軍3洋投，以德保拉最可能被拉上一軍。 （資料照）兄弟二軍3洋投，以德保拉最可能被拉上一軍。 （資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕「快樂保拉」德保拉要復出了?週五起在洲際主場對富邦悍將系列3連戰，有機會看到近年黃衫軍最強洋投登板。

二軍已投3場 升等機會高

中信本季15戰12敗改寫隊史開季最快12敗紀錄，總教練平野惠一日前曾經表示，確實有考慮洋投的升降，但還沒辦法給出答案。由於先發2場共投4.1局卻失7分還有9次四死球的魏碩成已於昨天降二軍，26日有空間啟用第4號洋投，德保拉在二軍3場先發有2場投滿5局、連續2場用球數超過70球，機會應該高於陶樂、馬奎爾。

左投德保拉上一次在一軍登板，已經是去年6月4日對樂天桃猿，本週有機會傷癒復出重登熟悉的洲際投手丘，從2020年效力黃衫軍至今，拿下71勝34敗，防禦率2.78。

銳力獅進輪值 獅連4場洋投

統一獅開季7勝7敗1和暫居第4，於18日、20日各將胡智爲、張宥謙降二軍，本週先發輪值出現2個空缺，今、明兩天可望各派布雷克、喬登先發對中信兄弟，最快23日擇1人下二軍休息，24日把在二軍出賽2場、投8.1局仍未失分的銳力獅升上一軍直接進入輪值，25日讓獅帝芬維持「投1休6」的頻率出賽，首次使用連續4場的「洋投風火輪」衝刺戰績，26日再讓下二軍期滿的郭俊麟回一軍分攤先發。

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