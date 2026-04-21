洋砲蝴蝶效應 台鋼留下魔鷹收效

台鋼洋砲魔鷹暫居聯盟安打、打點雙冠王。 （資料照）

隊史最速10勝

戰績與龍列榜首

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹以22支安打和19分打點暫居聯盟雙冠王，在上週六、日賽事接連轟出本季第1和第2號全壘打，更助隊以隊史最速10勝和味全龍並列首位，也讓球團「留下魔鷹」的決策收到初步成效。台鋼領隊劉東洋過去曾倡議「各隊可多1名洋將、 至少登錄1名洋砲」，昨表示仍然認為這樣對於聯盟整體發展有助益。

今年是台鋼進軍中職一軍的第3年，已沒有過去兩年可多註冊和多登錄1名洋將的新軍優惠，球團在決定留下人氣洋砲魔鷹之後，除了以重金延攬行使FA的大咖投手黃子鵬，也網羅未獲味全龍保留的前旅美投手王維中，藉此彌補先發投手的不足。黃子鵬目前先發4場和26.1局都是陣中最多，和分別先發3場和2場的江承諺、王維中建構「本土三本柱」雛型，洋投以後勁優先、艾速特和坎南機動升降，作法靈活。

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實證登錄洋砲

將有助聯盟發展

由於領隊會議並未針對「洋將增額」的提案多做討論，劉東洋指出，球團就是照既定的步驟去進行，「先以留下魔鷹為前提，才會去積極爭取黃子鵬，後來吸收王維中，也是這樣的想法，同時讓年輕投手有多一點時間養成。」但若洋將制度可改為較現行各多1人的註冊5人、一軍登錄4人中至少1名洋砲，劉東洋認為有助聯盟發展，「洋砲除了對比賽精彩度有幫助，也可讓本土打者有多一點刺激，亦可加速本土投手的成長。」

富邦悍將今年開季也增加洋砲邦力多，3名洋投魔力藍、威戈神和鈴木駿輔適時調度。

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