自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

李灝宇拚首安 連兩場先發

2026/04/21 05:30

太空人台將鄧愷威中繼2局無失分。（路透）太空人台將鄧愷威中繼2局無失分。（路透）

鄧愷威單季第9度登板

老虎台將李灝宇連2場先發守三壘，體驗芬威球場魅力。（美聯社）老虎台將李灝宇連2場先發守三壘，體驗芬威球場魅力。（美聯社）

創生涯新高

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力太空人的27歲右投鄧愷威昨進行本季第9場出賽，對紅雀投2局無失分，還包括三振目前國聯全壘打王沃克，而效力老虎的23歲右打李灝宇則是生涯第2度先發出賽，生涯首安雖未出現，但他在逾百年歷史的紅襪芬威球場「綠色怪物」牆上驚喜「留名」，更於台灣時間昨晚11點10分開打的系列戰最後一場，再度先發守三壘拚首安。

鄧愷威前年成為第17位升上大聯盟的台灣球員，李灝宇則是第19人，兩人昨首次同日出賽。鄧愷威前兩年在巨人累計12場出賽，昨中繼登板後的單季出賽數已是生涯新高，用35球投兩局飆3K無失分，累計防禦率更降至1.98，只可惜太空人在延長賽10局上遭紅雀攻出3分大局，終場5：7落敗。

李灝宇作客紅襪

留名綠色怪物

李灝宇18日初升大聯盟就擔任先發8棒三壘手，可惜3打數未敲安，昨在打擊上仍交白卷，但8局下在三壘防區反手攔下沿著邊線的強勁滾地球後，一個彈跳傳進一壘手手套完成刺殺，仍獲《底特律新聞》記者葛拉漢撰文指出令人驚艷。

老虎終場6：2贏球，李灝宇還在芬威留下另一項珍貴紀念，跟其他首次造訪這座球場的菜鳥一樣，在左外野「綠色怪物」內部牆面簽名，老虎球團還在Threads上用繁體中文發文：「李灝宇的芬威初登場，一定要來綠色怪物留下大名。」老虎這次和紅襪4連戰，前3場戰成2勝1敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中