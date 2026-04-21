李灝宇拚首安 連兩場先發

太空人台將鄧愷威中繼2局無失分。（路透）

鄧愷威單季第9度登板

老虎台將李灝宇連2場先發守三壘，體驗芬威球場魅力。（美聯社）

創生涯新高

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力太空人的27歲右投鄧愷威昨進行本季第9場出賽，對紅雀投2局無失分，還包括三振目前國聯全壘打王沃克，而效力老虎的23歲右打李灝宇則是生涯第2度先發出賽，生涯首安雖未出現，但他在逾百年歷史的紅襪芬威球場「綠色怪物」牆上驚喜「留名」，更於台灣時間昨晚11點10分開打的系列戰最後一場，再度先發守三壘拚首安。

鄧愷威前年成為第17位升上大聯盟的台灣球員，李灝宇則是第19人，兩人昨首次同日出賽。鄧愷威前兩年在巨人累計12場出賽，昨中繼登板後的單季出賽數已是生涯新高，用35球投兩局飆3K無失分，累計防禦率更降至1.98，只可惜太空人在延長賽10局上遭紅雀攻出3分大局，終場5：7落敗。

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李灝宇作客紅襪

留名綠色怪物

李灝宇18日初升大聯盟就擔任先發8棒三壘手，可惜3打數未敲安，昨在打擊上仍交白卷，但8局下在三壘防區反手攔下沿著邊線的強勁滾地球後，一個彈跳傳進一壘手手套完成刺殺，仍獲《底特律新聞》記者葛拉漢撰文指出令人驚艷。

老虎終場6：2贏球，李灝宇還在芬威留下另一項珍貴紀念，跟其他首次造訪這座球場的菜鳥一樣，在左外野「綠色怪物」內部牆面簽名，老虎球團還在Threads上用繁體中文發文：「李灝宇的芬威初登場，一定要來綠色怪物留下大名。」老虎這次和紅襪4連戰，前3場戰成2勝1敗。

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