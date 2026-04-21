陽信盃贏家當國手 邀林辰勳經驗談

林辰勳（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕115年陽信銀行盃全國青少棒賽將於5月4日至12日在新北市三重棒球場、台中市舊正棒球場兩地開打，由18支縣市代表隊爭取美國小馬聯盟小馬級亞太區錦標賽代表權，曾於2016年幫助台灣贏得世界組冠軍的味全龍捕手林辰勳受邀出席分享經驗，勉勵學弟們不要害怕失敗、不用害怕外國球員，「棒球最酷的地方，就是教我們怎麼變強。」

陽信盃青少棒賽將選出小馬聯盟小馬級亞太區錦標賽代表隊。 （記者林正堃攝）

林辰勳在學生棒球三個階段都曾入選小馬聯盟台灣隊，2014年野馬級少棒在分組賽出局，2016年小馬級青少棒獲得冠軍，他在亞太區、世界組出賽8場轟出12發全壘打，包辦該屆最有價值球員、最佳打擊獎；2020年帕馬級青棒受到疫情影響，小馬聯盟取消亞太區各級賽事，國內選拔賽仍照常舉行閉門比賽，林辰勳在冠軍戰打下勝利打點，幫助新北市贏得名義上的代表權。

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林辰勳指出，看到台下的學弟就想到自己過去穿國家隊球衣的時候，如果能出國比賽不用害怕外國球員，因為大家都是同年齡的人，「棒球最酷的地方，就是教我們怎麼變強，無論三振或是低潮，都是提醒自己哪裡可以做得更好，只要勇敢面對就可以，棒球是團隊運動，一定要珍惜身邊的隊友與教練。」

全國青少棒錦標賽台灣自1972年舉辦，今年將邁入第54屆，是台灣歷史最悠久的青少棒賽事，獲勝球隊將代表台灣參加小馬聯盟小馬級亞太區錦標賽，台灣自1993年至今參與30屆拿下12次小馬級世界冠軍，去年由台中市拿到代表權並順利奪冠。

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