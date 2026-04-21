世界排名第100名 吳佳晏躍居台灣一姊

中國信託女子高爾夫之星吳佳晏世界排名躍居台灣第一。（中國信託提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，今年4月於JLPGA富士軟片女子公開賽勇奪第2座JLPGA冠軍，截至今年4月13日止，她在世界女子高爾夫排名中躍居第100名，為台灣女子職業高爾夫選手之首。

22歲的吳佳晏2020年轉職業，並於2023年赴日挑戰，初登JLPGA次級巡迴賽即拿下3座冠軍，榮膺當年度日次巡獎金后，並取得隔年JLPGA正巡賽的參賽資格，她在正巡賽新人年即於大王製紙女子公開賽獲並列第3。吳佳晏去年持續展現競爭力，摘下首座JLPGA冠軍，並12度闖進前10名，今年在富士軟片女子公開賽奪下第2座JLPGA冠軍後，職業生涯累計13座冠軍，她的世界排名亦提升至第100名，成為新「台灣一姊」。

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旅日邁入第4年，吳佳晏坦言，今年開季時的不穩定讓她壓力不小，但換長推桿後於山葉女子公開賽狀態回穩，再拿下富士軟片女子公開賽冠軍，找回推桿節奏，締造個人排名新高，讓她對自己更有信心，「我很享受這樣的過程，壓力讓自己更有動力往目標前進。」

感謝中信銀贊助

期許收下更多勝利

吳佳晏感謝一直以來支持她的中國信託銀行、家人及球迷朋友，她也對日本球迷印象深刻，曾有球迷特別從其他縣市前往觀賞比賽，亦與日本選手成為好友，加上姊姊在日本陪伴她出賽，她期許自己能更有自信，更積極的面對賽事，收下更多勝利。

今年適逢中國信託成立60週年，邁入第15年的中國信託女子公開賽，持續由日次巡與台巡共同認證，2026年中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽將於5月14日至16日在東方高爾夫俱樂部舉行，屆時各國好手將同場競技。

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