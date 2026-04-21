自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

名古屋亞運探路 我首設一站式中繼站

2026/04/21 05:30

名古屋市區御園小學校成為我國此次亞運中繼站。圖為考察團團長、奧會副主席廖裕輝（左起）、台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧、運動部部長李洋、運動部次長洪志昌。（特派記者盧養宣攝）名古屋市區御園小學校成為我國此次亞運中繼站。圖為考察團團長、奧會副主席廖裕輝（左起）、台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧、運動部部長李洋、運動部次長洪志昌。（特派記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕國家運動訓練中心此次在名古屋亞運規劃3大中繼站，考察團昨視察位於名古屋市區的御園小學校，這也是台灣首次在亞奧運期間準備一站式中繼站，盼成為台灣健兒的最強後盾。

名古屋市區御園小學校亞運中繼站，場地相當寬敞充裕。（特派記者盧養宣攝）名古屋市區御園小學校亞運中繼站，場地相當寬敞充裕。（特派記者盧養宣攝）

選在市區御園小學校

我名古屋亞運中繼站，廚房一應俱全。（特派記者盧養宣攝）我名古屋亞運中繼站，廚房一應俱全。（特派記者盧養宣攝）

包括廚師約編制20人

御園小學校位於名古屋市中心，交通機能方便，廢校後現為當地市民休閒活動中心，在多方協調下成為本屆代表團中繼站，每間教室均設冷氣，場地空間多元，廚房設備一應俱全，具有多處獨立空間可因應需求調整使用。

提供訓練、

醫護與物理治療

運動部常務次長洪志昌昨視察後表示，尋找中繼站過程問了不少地方，小學校有相當多空間可以提供使用，一樓預計規劃作為選手接待、休息的空間，相當於團本部，二樓則是提供訓練、醫護與物理治療，寬敞的體育館則一半作為羽球訓練場地，另外一半提供柔道等技擊類運動使用。

洪志昌表示，這是代表團第一次有這麼完整的中繼站，預計會有包括廚師在內約20個同仁提供支援，也會安排車輛往返。競技運動處代理處長陳建羽指出，國訓中心接下來會統籌運科中心需求，後續會把加壓艙、腿套以及膳食跟物資，在台灣整理過後送到中繼站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中