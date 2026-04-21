名古屋亞運探路 我首設一站式中繼站

名古屋市區御園小學校成為我國此次亞運中繼站。圖為考察團團長、奧會副主席廖裕輝（左起）、台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧、運動部部長李洋、運動部次長洪志昌。（特派記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕國家運動訓練中心此次在名古屋亞運規劃3大中繼站，考察團昨視察位於名古屋市區的御園小學校，這也是台灣首次在亞奧運期間準備一站式中繼站，盼成為台灣健兒的最強後盾。

名古屋市區御園小學校亞運中繼站，場地相當寬敞充裕。（特派記者盧養宣攝）

選在市區御園小學校

我名古屋亞運中繼站，廚房一應俱全。（特派記者盧養宣攝）

包括廚師約編制20人

御園小學校位於名古屋市中心，交通機能方便，廢校後現為當地市民休閒活動中心，在多方協調下成為本屆代表團中繼站，每間教室均設冷氣，場地空間多元，廚房設備一應俱全，具有多處獨立空間可因應需求調整使用。

請繼續往下閱讀...

提供訓練、

醫護與物理治療

運動部常務次長洪志昌昨視察後表示，尋找中繼站過程問了不少地方，小學校有相當多空間可以提供使用，一樓預計規劃作為選手接待、休息的空間，相當於團本部，二樓則是提供訓練、醫護與物理治療，寬敞的體育館則一半作為羽球訓練場地，另外一半提供柔道等技擊類運動使用。

洪志昌表示，這是代表團第一次有這麼完整的中繼站，預計會有包括廚師在內約20個同仁提供支援，也會安排車輛往返。競技運動處代理處長陳建羽指出，國訓中心接下來會統籌運科中心需求，後續會把加壓艙、腿套以及膳食跟物資，在台灣整理過後送到中繼站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法