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名古屋亞運棒壘「黑土」球場 葉志仙︰移訓提早適應

2026/04/21 05:30

棒協選訓委員葉志仙親自感受黑土場地。（特派記者盧養宣攝）棒協選訓委員葉志仙親自感受黑土場地。（特派記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕名古屋亞運棒球項目將在岡崎中央綜合公園棒球場登場，比賽場地為黑土，與國內多數為紅土不同，棒協選訓委員葉志仙表示，屆時會透過移地訓練讓球員提早適應場地。

名古屋亞運棒球將在岡崎中央綜合公園棒球場登場。（特派記者盧養宣攝）名古屋亞運棒球將在岡崎中央綜合公園棒球場登場。（特派記者盧養宣攝）

台灣隊上屆杭州亞運不敵南韓收下銀牌，本屆力拚重返榮耀，考察團昨進行場地視察，葉志仙表示，日本的場地多數使用黑土，球員必須提早適應，除了視覺感官上的不同，黑土的質地更軟，紅土沙子則比較多。

棒球項目主場地為豐橋市民球場，岡崎中央綜合公園棒球場為副場地，約可容納11800人，葉志仙表示，這裡早期也是日本職棒使用的場地，前幾次視察時也提供不少建議，場地更新後狀況沒有太大問題，但選手居住地點距離場地約1小時，若能調整至更近的地方，可減少舟車勞頓的辛苦。

女壘項目則預計在安城綜合運動公園舉行，壘球協會競賽組組長徐國華昨提到，台灣女將很常來日本移地訓練，適應黑土應該不會有太大問題，但外野草皮較厚，可能會對球的滾動造成影響，加上陽光照射方向，都是守備需要特別注意的地方。台灣女將上屆以銅牌作收，這次要力拚金牌，假想敵預計是日本與中國。

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