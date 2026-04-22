自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽》雙星連線 騎士2連勝

2026/04/22 05:30

騎士米契爾（中）攻下30分，率隊取得2連勝。（法新社）騎士米契爾（中）攻下30分，率隊取得2連勝。（法新社）

米契爾、哈登合攻58分

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士昨在東部季後賽靠雙星米契爾、哈登聯手斬獲58分，終場115：105擊敗暴龍，收下2連勝，系列賽取得2：0領先。

36歲的哈登2月從快艇來到騎士，持續尋求生涯首冠，他與米契爾的磨合也漸入佳境，騎士此役首節就取得26：19優勢，一路領先至比賽結束，米契爾攻下全場最高30分，外帶7籃板、5助攻，哈登繳出28分、5籃板、4助攻、5抄截，季後賽生涯助攻數來到1139次，躍居史上第7，也成為自2016年詹姆斯以來，隊史首位在季後賽單場攻下25分、5抄截的球員。

「對手使出渾身解數給我們製造很多挑戰，但我們依然保持沉著。」騎士主帥亞特金森大讚米契爾與哈登成功接管比賽，「我們的防守迫使他們改打小球陣容，這就是季後賽的真諦，對方強勢來襲，我們也給出回應。」

老鷹、灰狼扳平系列賽

另外，老鷹昨在第2戰克服14分落後，在麥考倫挺身而出攻下全場最高32分帶領下，以107：106險勝尼克，扳平系列賽。西部戰況，灰狼G2靠著一哥愛德華茲貢獻30分、10籃板領軍，終場以119：114擊敗金塊，系列賽扳成1：1平手，穆雷飆進6顆三分球貢獻30分徒勞無功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中