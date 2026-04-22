NBA季後賽》雙星連線 騎士2連勝

騎士米契爾（中）攻下30分，率隊取得2連勝。（法新社）

米契爾、哈登合攻58分

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士昨在東部季後賽靠雙星米契爾、哈登聯手斬獲58分，終場115：105擊敗暴龍，收下2連勝，系列賽取得2：0領先。

36歲的哈登2月從快艇來到騎士，持續尋求生涯首冠，他與米契爾的磨合也漸入佳境，騎士此役首節就取得26：19優勢，一路領先至比賽結束，米契爾攻下全場最高30分，外帶7籃板、5助攻，哈登繳出28分、5籃板、4助攻、5抄截，季後賽生涯助攻數來到1139次，躍居史上第7，也成為自2016年詹姆斯以來，隊史首位在季後賽單場攻下25分、5抄截的球員。

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「對手使出渾身解數給我們製造很多挑戰，但我們依然保持沉著。」騎士主帥亞特金森大讚米契爾與哈登成功接管比賽，「我們的防守迫使他們改打小球陣容，這就是季後賽的真諦，對方強勢來襲，我們也給出回應。」

老鷹、灰狼扳平系列賽

另外，老鷹昨在第2戰克服14分落後，在麥考倫挺身而出攻下全場最高32分帶領下，以107：106險勝尼克，扳平系列賽。西部戰況，灰狼G2靠著一哥愛德華茲貢獻30分、10籃板領軍，終場以119：114擊敗金塊，系列賽扳成1：1平手，穆雷飆進6顆三分球貢獻30分徒勞無功。

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