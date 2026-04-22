自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

呂彥青3度接手拚「無安打」 笑嘆還來啊？

2026/04/22 05:30

兄弟呂彥青成為中職史上首位兩度參與接力無安打的後援投手。（記者李惠洲攝）兄弟呂彥青成為中職史上首位兩度參與接力無安打的後援投手。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟昨晚的接力無安打紀錄夜，堪稱重現歷史巧合，兄弟2023年締造聯盟上一場無安打比賽，同樣也是接力，先發投手同樣是鄭浩均，而呂彥青則成為中職史上首位兩度參與的後援投手。

每一球都小心翼翼

深怕被擊出安打

賽後接在先發的鄭浩均後面受訪，呂彥青第一句話就笑嘆：「還來啊？」呂彥青坦言，這局面不是守下來就好，希望的就是不要被擊出安打。前7局還是旁觀者，呂彥青表示，看到前幾局鄭浩均的保送稍多，本來並未多想，後面才開始在意。

登板任內，呂彥青一度被林祖傑擊出左外野邊線附近平飛界外球，被問及當下是否嚇到？呂彥青苦笑：「不只啊，每一球都嚇到。就算投壞球被擊出安打也是破功，每一球都小心翼翼。」

如果連同去年9月10日對台鋼雄鷹這一場，當時雙方以0:0進入延長賽，兄弟投手鄭浩均、王凱程、江忠城、呂彥青、李振昌接力在9局打完也是無安打，延長賽11局最後才以4︰3獲勝，呂彥青昨天已經是生涯第3次，在高壓下保住無安打比賽，締造另類紀錄。

球隊開季低迷時刻，和隊友合力完成紀錄。呂彥青說，對大家士氣一定有提升，希望大家都持續好表現並放開做自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中