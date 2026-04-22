呂彥青3度接手拚「無安打」 笑嘆還來啊？

兄弟呂彥青成為中職史上首位兩度參與接力無安打的後援投手。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟昨晚的接力無安打紀錄夜，堪稱重現歷史巧合，兄弟2023年締造聯盟上一場無安打比賽，同樣也是接力，先發投手同樣是鄭浩均，而呂彥青則成為中職史上首位兩度參與的後援投手。

每一球都小心翼翼

深怕被擊出安打

賽後接在先發的鄭浩均後面受訪，呂彥青第一句話就笑嘆：「還來啊？」呂彥青坦言，這局面不是守下來就好，希望的就是不要被擊出安打。前7局還是旁觀者，呂彥青表示，看到前幾局鄭浩均的保送稍多，本來並未多想，後面才開始在意。

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登板任內，呂彥青一度被林祖傑擊出左外野邊線附近平飛界外球，被問及當下是否嚇到？呂彥青苦笑：「不只啊，每一球都嚇到。就算投壞球被擊出安打也是破功，每一球都小心翼翼。」

如果連同去年9月10日對台鋼雄鷹這一場，當時雙方以0:0進入延長賽，兄弟投手鄭浩均、王凱程、江忠城、呂彥青、李振昌接力在9局打完也是無安打，延長賽11局最後才以4︰3獲勝，呂彥青昨天已經是生涯第3次，在高壓下保住無安打比賽，締造另類紀錄。

球隊開季低迷時刻，和隊友合力完成紀錄。呂彥青說，對大家士氣一定有提升，希望大家都持續好表現並放開做自己。

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