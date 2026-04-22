大難不死 李勛傑轟逆轉彈

魔爾曼（記者林正堃攝）

生涯首次單場雙響

李勛傑（左）生涯首次單場雙響，率桃猿逆轉擊敗富邦悍將。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕李勛傑在幸運的第7局大難不死，銜命代打的他沒有放過得以繼續打擊的機會，一棒轟出3分彈逆轉戰局，8局下錦上添花二度開砲，樂天桃猿靠他生涯首次單場雙響轟下4分，配合洋投魔爾曼7局失1分的優質先發，以6：1逆轉擊敗富邦悍將。李勛傑說：「既然給我第2次機會，那就不會放過。」

開轟前差點被接殺

樂天打完7局以0：1落後，7局下重啟攻勢，馬傑森、劉子杰開局連續安打，李勛傑代打捕手宋嘉翔，第1球就出棒擊成三壘側界外飛球，但李宗賢沒能完成接殺，李勛傑把握同1打席第2次機會把球轟出大牆，助樂天以3：1首次超前，帶動打線單局灌進5分，8局下率先抓第1球出手又開轟，生涯首發代打全壘打、首次單場雙響同場解鎖。

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李勛傑指出，7局下第1球是直球，立刻攻擊卻沒打好，當下一直想著「不要接到，不要接到」，這2次打擊都只想打到球，設法上壘延續攻勢，沒有太多複雜的想法，更沒有想過要打全壘打，教練在他上場前也只提醒投手的球種，上次雙響砲可能是在國小的時候，「很不真實的感覺，好像在1個遊戲裡面，沒想到（單場雙響）這一天會來得這麼快。」

魔爾曼7局僅失1分

總教練曾豪駒表示，魔爾曼展現穩定的壓制力，對球隊幫助很大，7局下是低比分，需要得點圈適時一擊，李勛傑開轟前差點被接到，算是大難不死，能夠把握下1次機會，把自己表現出來，在關鍵時刻給出重要一擊，這就是球隊需要的，年輕球員不用怕打不好，持續做到該做的事，就會有好的結果。

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