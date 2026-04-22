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兌現5年內升大聯盟 李灝宇恩師熬夜觀戰

2026/04/22 05:30

李灝宇（右）敲出大聯盟生涯首安，母校平鎮教頭吳柏宏以子弟兵為榮。（法新社）李灝宇（右）敲出大聯盟生涯首安，母校平鎮教頭吳柏宏以子弟兵為榮。（法新社）

首安、首打點

台將敲安第10人

〔記者倪婉君／台北報導〕在2021年底接受本報訪問時，李灝宇訂下「5年內升上大聯盟」目標，如今他不但兌現想法，昨更穿上老虎50號球衣在對紅襪之戰4局上敲出帶打點的生涯首安，單場累計4打數2安打1打點，賽後寫下「MLB首安」記錄寶貴一刻；李灝宇成為在大聯盟敲安的第10位台灣球員，母校平鎮教頭吳柏宏昨熬夜看球以子弟兵為榮。

平鎮隊史第1人

吳柏宏與有榮焉

李灝宇在2021年初高中木棒聯賽以單屆6轟刷新大會紀錄，同年6月以合約總值65萬美元加盟費城人，並於受訪時表示「目標是5年內升上大聯盟，希望能一年升一階。」儘管在2023年被交易至老虎，但李灝宇確實按照「1年升1階」步調，不但成為第19名升上大聯盟的台灣球員，更是平鎮隊史第1人，吳柏宏就透露，「每年季後他都會回來練球，看得出來每一年他在擊球和揮棒軌跡上都在精進自己，畢竟面對的投手就是會愈來愈好。」

李灝宇在台灣時間前晚11點10分開打的賽事擔任先發8棒三壘手，4次打擊面對不同投手，2局上對紅襪先發右投葛雷擊出滾地球，4局上相中後援右投凱利的90.5英里卡特球，擊成中外野安打並將比分追平，6局上遭右投韋瑟特的79.7英里橫掃球三振，9局上再咬中右投華森手93.7英里速球，形成直擊左外野「綠色怪物」的二壘安打。

終場老虎以6：8不敵紅襪，4連戰打成2勝2敗，教頭辛奇仍為李灝宇開心：「生涯首安只有一次，很高興他做到了，而且是在這裡完成。」在前兩場先發累計7打數未敲安，李灝宇在生涯第9個打席敲出首安，「很開心我終於做到了！」賽後他隨隊飛回主場底特律，為今和釀酒人之戰備戰。

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