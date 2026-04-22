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首安前給建議 林子偉：當作在3A打就好

2026/04/22 05:30

林子偉（記者林正堃攝）林子偉（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕李灝宇的大聯盟生涯首安、首打點、首長打、首得分昨在芬威球場一次解鎖，讓曾效力紅襪也在芬威擊出首安的林子偉相當感動。

李灝宇升大聯盟

馬上打電話給他

林子偉指出，李灝宇得知升上大聯盟那天曾打電話給他，當下雖沒有接到，看到是李灝宇來電，根據經驗猜到應該是升上去了，回撥時仍謹慎詢問，「兄弟，怎麼了？」聽到李灝宇說，「我升上去了！」先是愣了一下，接著問，「真的假的？你在開玩笑還是認真的？」確定李灝宇說，「是真的！」雖被嚇了一跳，仍高興地說，「哇！替你開心耶！」

林子偉表示，李灝宇在大聯盟第一場出賽沒有安打，他立刻傳簡訊，「你不要想像你在大聯盟，就當作是在3A打就好!」沒想到首安隨即出現，雖然前天深夜沒有收看比賽轉播，昨天早上起床後還是有看影片，當年自己被紅襪叫上大聯盟、在芬威球場擊出首安等場景頓時浮現眼前，「他的擊球速度不輸張育成，相信首轟很快就會出現。」

5拍子有優勢

提醒不要受傷

林子偉認為，亞洲野手要站穩大聯盟難度較高，李灝宇有速度、臂力、守備、打擊、力量，感覺很像拉丁美洲選手，個性敢衝、敢拚很有霸氣又不認輸，雖然兩人相差快10歲也不曾一起打過球，因為休賽季會一起做重訓，感情一直很好，他看好李灝宇可以站穩大聯盟，「希望他一直在上面，不要下來，最重要是保持健康，千萬不要受傷！」

李灝宇賽後在芬威球場的「綠色怪物」內部牆面留下首安簽名，林子偉透露，當年擊出大聯盟首安後，隊友與翻譯有提醒他要去簽名，但他練完球後就去休息，「我是真的忘記了！現在想一想好可惜！」

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